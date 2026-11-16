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Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T17:24
2026-11-16T17:24
2026-11-16T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В Джанкое без света остались дома на улицах Первомайской, Виноградной, Н. Садовой, Садовой, Рюмшина, Толстого, Октябрьской, Набережной, Зареченской, Керченской, Интернациональной, Перекопской, Свердлова, Симферопольской, Кирова, а также в переулках Перекопском, Тупиковом, Мирном, Продольном и Керченском.В Джанкойском районе под отключение электричества попали населенные пункты Изумрудное, Маслово, Овощное, Комсомольское, Субботник, Кречетово, Ясная Поляна, Володино, Солонцово, Рюмшино, Зеленый Яр, Соленое Озеро, Ермаково, Копани, Столбовое, Придорожное, Островское, Мелководное, Пушкино, Хутор Надежды, Тургенево, Медведевка, Предмостное, Мартыновка, Завет-Ленинский, Жилино, Марьино, Орденоносное, Луганское, Любаново, Ударное, Ковыльное, Ясное, Новокрымское, Пахаревка, Тутовое, Павловка, Источное, Колоски, Целинное, Выпасное, Томашевка, Днестровка, Кореньки, Пробуждение, Лазурное.Ранее сообщалось о том, что 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света 16 ноября. Возобновить подачу электроэнергии обещали до 17:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителямОграничения потребления: где еще отключили свет в КрымуДополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
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Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
Джанкой и еще 46 населенных пунктов Джанкойского района обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения потребления электроэнергии в городе Джанкой и Джанкойском районе… Ориентировочное время отключения - до 20:00", - говорится в сообщении.
В Джанкое без света остались дома на улицах Первомайской, Виноградной, Н. Садовой, Садовой, Рюмшина, Толстого, Октябрьской, Набережной, Зареченской, Керченской, Интернациональной, Перекопской, Свердлова, Симферопольской, Кирова, а также в переулках Перекопском, Тупиковом, Мирном, Продольном и Керченском.
В Джанкойском районе под отключение электричества попали населенные пункты Изумрудное, Маслово, Овощное, Комсомольское, Субботник, Кречетово, Ясная Поляна, Володино, Солонцово, Рюмшино, Зеленый Яр, Соленое Озеро, Ермаково, Копани, Столбовое, Придорожное, Островское, Мелководное, Пушкино, Хутор Надежды, Тургенево, Медведевка, Предмостное, Мартыновка, Завет-Ленинский, Жилино, Марьино, Орденоносное, Луганское, Любаново, Ударное, Ковыльное, Ясное, Новокрымское, Пахаревка, Тутовое, Павловка, Источное, Колоски, Целинное, Выпасное, Томашевка, Днестровка, Кореньки, Пробуждение, Лазурное.
Ранее сообщалось о том, что 19 населенных пунктов Джанкойского района остались
без света 16 ноября. Возобновить подачу электроэнергии обещали до 17:00.
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