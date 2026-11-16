https://crimea.ria.ru/20261116/dvizhenie-transporta-ogranichat-na-uchastke-trassy-m-4-don-1161102506.html

Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"

Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"

Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T18:43

2026-11-16T18:43

2026-11-16T18:43

трасса м-4 "дон"

новости

транспорт

росавтодор

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС.Уточняется, что весь комплекс работ планируется завершить в 2027 году.Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение. Ограничения связаны с продолжающимся капитальным ремонтом моста через реку Каверзе на 1398 км трассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и ДжубгойДвижение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса м-4 "дон", новости, транспорт, росавтодор, ограничение движения