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Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:43
2026-11-16T18:43
2026-11-16T18:43
трасса м-4 "дон"
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транспорт
росавтодор
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС.Уточняется, что весь комплекс работ планируется завершить в 2027 году.Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение. Ограничения связаны с продолжающимся капитальным ремонтом моста через реку Каверзе на 1398 км трассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и ДжубгойДвижение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
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трасса м-4 "дон", новости, транспорт, росавтодор, ограничение движения
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
На участке трассы М-4 "Дон" ограничат движение транспорта с 17 ноября