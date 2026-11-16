Рейтинг@Mail.ru
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/dvizhenie-transporta-ogranichat-na-uchastke-trassy-m-4-don-1161102506.html
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:43
2026-11-16T18:43
трасса м-4 "дон"
новости
транспорт
росавтодор
ограничение движения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/04/1153677086_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_19aceefeb5692d0d15f30abb0ff8af17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС.Уточняется, что весь комплекс работ планируется завершить в 2027 году.Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение. Ограничения связаны с продолжающимся капитальным ремонтом моста через реку Каверзе на 1398 км трассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и ДжубгойДвижение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/04/1153677086_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_46c3d6c55c002c48019a2435a79f743b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
трасса м-4 "дон", новости, транспорт, росавтодор, ограничение движения
Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"

На участке трассы М-4 "Дон" ограничат движение транспорта с 17 ноября

18:43 16.11.2026
 
© Telegram-канал депутата Госдумы РФ IX созыва Янины ПавленкоОграничение движения
Ограничение движения
© Telegram-канал депутата Госдумы РФ IX созыва Янины Павленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Со вторника, 17 ноября, на участке трассы М-4 "Дон" будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает компания "Автодор" в своем канале в МАКС.
"С 17 ноября для проведения дорожных работ на участке с 1428-го по 1439-й км автодороги М-4 "Дон" (от п. Дефановка до пересечения с трассой А-147) вводятся поэтапные ограничения с закрытием одной полосы", – говорится в сообщении.
© АвтодорОграничение движения на трассе М-4 "Дон"
Ограничение движения на трассе М-4 Дон
© Автодор
Ограничение движения на трассе М-4 "Дон"
Уточняется, что весь комплекс работ планируется завершить в 2027 году.
Ранее сообщалось, что на участке трассы М-4 "Дон" ввели реверсивное движение. Ограничения связаны с продолжающимся капитальным ремонтом моста через реку Каверзе на 1398 км трассы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани пройдет реконструкция трассы М-4 "Дон" между Геленджиком и Джубгой
Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
Сухопутный маршрут в Крым: какие работы ведутся на трассе "Новороссия"
 
Трасса М-4 "Дон"НовостиТранспортРосавтодорОграничение движения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
19:03Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
18:57В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
18:43Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
18:30Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
18:18На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
18:00Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
17:47В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Лента новостейМолния