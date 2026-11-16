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Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
На трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:45
2026-11-16T09:45
2026-11-16T09:45
трасса р-280 "новороссия"
сухопутный коридор в крым
ограничение движения
упрдор "тамань"
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".Отмечается, что объезд участка трассы организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонтаВ ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время сутокВ Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение
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трасса р-280 "новороссия", сухопутный коридор в крым, ограничение движения, упрдор "тамань", транспорт, логистика
Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"
На трассе Р‑280 "Новороссия" ограничили движения транспорта по мосту через Миус