https://crimea.ria.ru/20261116/dvizhenie-po-mostu-ogranichili-na-trasse-novorossiya-1161075757.html

Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"

Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Движение по мосту ограничили на трассе "Новороссия"

На трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T09:45

2026-11-16T09:45

2026-11-16T09:45

трасса р-280 "новороссия"

сухопутный коридор в крым

ограничение движения

упрдор "тамань"

транспорт

логистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/1e/1152096585_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_8eddc682b39e967a9003fc3d591d899a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На трассе Р‑280 "Новороссия" введено ограничение движения транспорта по мосту через реку Миус. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".Отмечается, что объезд участка трассы организован через Самбек и Покровское в прямом направлении, а через Таганрог – в обратном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицу в центре Симферополя перекроют для транспорта из-за ремонтаВ ЛНР ограничат движение пассажирских автобусов в темное время сутокВ Алуште на мосту через Улу-Узень ввели реверсивное движение

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса р-280 "новороссия", сухопутный коридор в крым, ограничение движения, упрдор "тамань", транспорт, логистика