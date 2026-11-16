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Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
На Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T19:03
2026-11-16T19:11
крымский мост
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срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, собраны ресурсы, проектировщики и строители для восстановления повреждений. Сейчас правительство РФ решает с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой. "Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - заверил вице-премьер.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту пока закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева — в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мостНа Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
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РИА Новости Крым
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крымский мост, атака всу на крымский мост, транспорт, атаки всу на крым, марат хуснуллин, срочные новости крыма
Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме

Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме - Хуснуллин

19:03 16.11.2026 (обновлено: 19:11 16.11.2026)
 
© Марат Хуснуллин в МАКСМарат Хуснуллин осмотрел состояние Крымского моста после удара ВСУ
Марат Хуснуллин осмотрел состояние Крымского моста после удара ВСУ
© Марат Хуснуллин в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"Выехал на Крымский мост. Осмотрел его состояние и оценил повреждения. Также провел комиссию и совещание, на которых подробно обсудили все необходимые шаги для проведения работ. <...> Уже запустили реверсивное движение автомобильного транспорта", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам Хуснуллина, собраны ресурсы, проектировщики и строители для восстановления повреждений. Сейчас правительство РФ решает с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой.
"Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - заверил вице-премьер.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту пока закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева — в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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