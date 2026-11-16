https://crimea.ria.ru/20261116/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-zapuscheno-v-reversivnom-rezhime-1161105226.html

Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме

Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме

На Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T19:03

2026-11-16T19:03

2026-11-16T19:11

крымский мост

атака всу на крымский мост

транспорт

атаки всу на крым

марат хуснуллин

срочные новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/10/1161105276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88f402a51cb1754917a1a80a4d6e571e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам Хуснуллина, собраны ресурсы, проектировщики и строители для восстановления повреждений. Сейчас правительство РФ решает с руководством регионов вопросы, связанные с логистикой. "Всю работу организуем так, как нужно. Уже писал выше, что опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены", - заверил вице-премьер.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту пока закрыто. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева — в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мостНа Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, атака всу на крымский мост, транспорт, атаки всу на крым, марат хуснуллин, срочные новости крыма