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Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму
Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму
За прошедшую неделю в Крыму в результате ДТП два человека погибли, еще 26 пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в республиканской... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T10:20
2026-11-16T10:20
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму в результате ДТП два человека погибли, еще 26 пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.В частности, произошло 15 ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб и 14 пострадали, в том числе двое детей."Пресечено 148 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 14 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в ГАИ.Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешеходаПьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежалИномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
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РИА Новости Крым
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госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым, дтп в крыму и севастополе
Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму

В Крыму за минувшую неделю два человека погибли и 26 пострадали в результате ДТП

10:20 16.11.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму в результате ДТП два человека погибли, еще 26 пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
"В период с 9 по 15 ноября на территории Крыма зарегистрировано 27 ДТП, в которых два человека погибли, 26 получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
В частности, произошло 15 ДТП с участием пешеходов, в которых один человек погиб и 14 пострадали, в том числе двое детей.
"Пресечено 148 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 14 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", - добавили в ГАИ.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
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