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Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
В трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:43
2026-11-16T11:43
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новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии, сообщает предприятие "Крымэнерго".Ориентировочное время отключения – четыре часа.В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов.В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села

Дополнительные ограничения по свету ввели в Крыму - обесточены еще три села

11:43 16.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии, сообщает предприятие "Крымэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ введены дополнительные ограничения потребления электроэнергии частично в населенных пунктах Ленинского района: Щелкино, Мысовое, Войково", - говорится в сообщении.
Ориентировочное время отключения – четыре часа.
В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов.
В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
Вчера, 19:10
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Ленинский район
 
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