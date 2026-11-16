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Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
В трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии, сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:43
2026-11-16T11:43
2026-11-16T11:43
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отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В трех селах Ленинского района на востоке Крыма введены дополнительные ограничения поддачи электроэнергии, сообщает предприятие "Крымэнерго".Ориентировочное время отключения – четыре часа.В Крыму продолжает действовать режим ограничения потребления электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах полуострова производится временное отключение электроснабжения длительностью ориентировочно на 3–6 часов.В Севастополе утром в понедельник снова действует график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер Черноморского РДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", ленинский район
Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
Дополнительные ограничения по свету ввели в Крыму - обесточены еще три села