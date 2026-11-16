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Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда
Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда
После возобновления движения на Крымскому мосту в очереди со стороны Тамани находятся 80 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T21:31
2026-11-16T21:31
2026-11-16T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымскому мосту в очереди со стороны Тамани находятся 80 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. Со стороны Керчи проезд свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда
После открытия Крымского моста со стороны Тамани стоит очередь