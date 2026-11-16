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Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда
Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда
После возобновления движения на Крымскому мосту в очереди со стороны Тамани находятся 80 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T21:31
2026-11-16T21:31
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крымский мост
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очереди на крымском мосту
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымскому мосту в очереди со стороны Тамани находятся 80 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. Со стороны Керчи проезд свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, атака всу на крымский мост, очереди на крымском мосту, тамань
Что происходит на Крымском мосту после открытия проезда

После открытия Крымского моста со стороны Тамани стоит очередь

21:31 16.11.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымскому мосту в очереди со стороны Тамани находятся 80 машин, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник. Движение автотранспорта в течение всего дня было закрыто, поезда же ходили штатно. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края развернули два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом. Вечером в понедельник зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Со стороны Керчи проезд свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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