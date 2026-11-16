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Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью
Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью
Виноградный сезон в этом году в Крыму оказался интересным и сложным из-за поздних заморозков весной и аномальных осадков осенью. Тем не менее, в этом году вина... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T06:38
2026-11-16T06:38
2026-11-16T06:38
виноделие
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тимофей месеняшин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Виноградный сезон в этом году в Крыму оказался интересным и сложным из-за поздних заморозков весной и аномальных осадков осенью. Тем не менее, в этом году вина будет однозначно прекрасными, и виноделы не теряют надежды, что и поздний виноград даст возможность получить такие же. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По словам эксперта, каждый винодельческий сезон в Крыму отличается от предыдущего, и для виноделов это всегда очень большой вызов, поскольку необходимо сохранить качество продукции, улучшить ее, используя какие-то погодные изменения, и создать уникальный продукт.Однако достаточно прохладные весна и лето очень сильно отложили уборку, так что она началась на 2-3 недели, а в некоторых хозяйствах даже на месяц позже, чем в прошлом году, добавил он. В результате виноградари зашли в сезон дождей, что не очень хорошо, заметил винодел."Потому что это не дает возможности выходить в поле убирать виноград как технике, так и людям и приводит к различным сложностям с самим виноградом", – пояснил он.Тем не менее, поскольку первая половина сезона для всех была "потрясающая и очень удачная", в этом году будут точно прекрасные вина, уверен Месеняшин.Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреТем не менее, первые виноматериалы уже делают и дегустируют, и пока виноделы довольны, так что надежды не теряют, добавил Месеняшин."Ждем красных вин и верим в то, что даже такой сезон даст возможность получить потребителю восхитительные вина", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соберут двойной урожай яблок Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт
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виноделие, виноделие в крыму, урожай в крыму, виноградники крыма, тимофей месеняшин, мнения
Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью
В этом году в Крыму будут прекрасные вина - винодел
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым
. Виноградный сезон в этом году в Крыму оказался интересным и сложным из-за поздних заморозков весной и аномальных осадков осенью. Тем не менее, в этом году вина будет однозначно прекрасными, и виноделы не теряют надежды, что и поздний виноград даст возможность получить такие же. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.
По словам эксперта, каждый винодельческий сезон в Крыму отличается от предыдущего, и для виноделов это всегда очень большой вызов, поскольку необходимо сохранить качество продукции, улучшить ее, используя какие-то погодные изменения, и создать уникальный продукт.
"Что касается этого сезона, то он очень интересный и сложный. Он интересен тем, что в целом погода складывалась просто прекрасно для виноградного сезона. Даже заморозки, которые были в этом году и уже каждый год происходят, не сильно большое влияние не оказали на урожай", – поделился Месеняшин.
Однако достаточно прохладные весна и лето очень сильно отложили уборку, так что она началась на 2-3 недели, а в некоторых хозяйствах даже на месяц позже, чем в прошлом году, добавил он. В результате виноградари зашли в сезон дождей, что не очень хорошо, заметил винодел.
"Потому что это не дает возможности выходить в поле убирать виноград как технике, так и людям и приводит к различным сложностям с самим виноградом", – пояснил он.
Тем не менее, поскольку первая половина сезона для всех была "потрясающая и очень удачная", в этом году будут точно прекрасные вина, уверен Месеняшин.
"Вторая половина сезона не такая успешная, как мы рассчитывали... И вопрос, как я думаю, будет по поздним сортам: по Каберне, по Саперави, по поздним красным, потому что для них сезон в итоге оказался не то, чтобы экстремальным, но очень сложным. Потому что количество выпавших осадков по разным зонам просто рекордным являлось в сезон", – рассказал он.
Тем не менее, первые виноматериалы уже делают и дегустируют, и пока виноделы довольны, так что надежды не теряют, добавил Месеняшин.
"Ждем красных вин и верим в то, что даже такой сезон даст возможность получить потребителю восхитительные вина", – заключил эксперт.
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