https://crimea.ria.ru/20261116/chto-budet-s-vinom-v-krymu-posle-anomalnykh-osadkov-osenyu-1161039960.html

Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью

Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Что будет с вином в Крыму после аномальных осадков осенью

Виноградный сезон в этом году в Крыму оказался интересным и сложным из-за поздних заморозков весной и аномальных осадков осенью. Тем не менее, в этом году вина... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T06:38

2026-11-16T06:38

2026-11-16T06:38

виноделие

виноделие в крыму

урожай в крыму

виноградники крыма

тимофей месеняшин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Виноградный сезон в этом году в Крыму оказался интересным и сложным из-за поздних заморозков весной и аномальных осадков осенью. Тем не менее, в этом году вина будет однозначно прекрасными, и виноделы не теряют надежды, что и поздний виноград даст возможность получить такие же. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По словам эксперта, каждый винодельческий сезон в Крыму отличается от предыдущего, и для виноделов это всегда очень большой вызов, поскольку необходимо сохранить качество продукции, улучшить ее, используя какие-то погодные изменения, и создать уникальный продукт.Однако достаточно прохладные весна и лето очень сильно отложили уборку, так что она началась на 2-3 недели, а в некоторых хозяйствах даже на месяц позже, чем в прошлом году, добавил он. В результате виноградари зашли в сезон дождей, что не очень хорошо, заметил винодел."Потому что это не дает возможности выходить в поле убирать виноград как технике, так и людям и приводит к различным сложностям с самим виноградом", – пояснил он.Тем не менее, поскольку первая половина сезона для всех была "потрясающая и очень удачная", в этом году будут точно прекрасные вина, уверен Месеняшин.Беспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреТем не менее, первые виноматериалы уже делают и дегустируют, и пока виноделы довольны, так что надежды не теряют, добавил Месеняшин."Ждем красных вин и верим в то, что даже такой сезон даст возможность получить потребителю восхитительные вина", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму соберут двойной урожай яблок Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт Аграриям Крыма надо позаботиться о правильном хранении зерна - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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