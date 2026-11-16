https://crimea.ria.ru/20261116/chetyre-poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1161074751.html
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа,... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:17
2026-11-16T09:17
2026-11-16T09:43
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
транспорт
поезд
атака всу на крымский мост
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a0c7e7dd24d1636321b680bed0de12a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 09:00, с опозданием на 4,5 часа следуют поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 14 ноября) и №315/316 Адлер – Керчь (отправлением 15 ноября).На 3,5 часа задерживается поезд №092/091 Москва – Керчь (отправлением 14 ноября), на 2 часа - поезд № 27/28 Москва – Керчь (отправлением 15 ноября).В компании уточнили, что время задержки составов в пути может измениться.Ранее сообщалось, что Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f53f274717604b74f166ab888cc55685.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, поезд, атака всу на крымский мост
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
09:17 16.11.2026 (обновлено: 09:43 16.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с временным закрытием Крымского моста 16 ноября в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют в Крым. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00, с опозданием на 4,5 часа следуют поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 14 ноября) и №315/316 Адлер – Керчь (отправлением 15 ноября).
На 3,5 часа задерживается поезд №092/091 Москва – Керчь (отправлением 14 ноября), на 2 часа - поезд № 27/28 Москва – Керчь (отправлением 15 ноября).
В компании уточнили, что время задержки составов в пути может измениться.
Ранее сообщалось, что Южной транспортной прокуратурой контролируется
соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
Крымский мост перекрыли
в 02:22 в понедельник, 16 ноября. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.