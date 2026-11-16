https://crimea.ria.ru/20261116/chetyre-poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1161074751.html

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа,... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T09:17

2026-11-16T09:17

2026-11-16T09:43

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новости крыма

крымский мост

логистика

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поезд

атака всу на крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 09:00, с опозданием на 4,5 часа следуют поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 14 ноября) и №315/316 Адлер – Керчь (отправлением 15 ноября).На 3,5 часа задерживается поезд №092/091 Москва – Керчь (отправлением 14 ноября), на 2 часа - поезд № 27/28 Москва – Керчь (отправлением 15 ноября).В компании уточнили, что время задержки составов в пути может измениться.Ранее сообщалось, что Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, поезд, атака всу на крымский мост