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Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа,... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:17
2026-11-16T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 09:00, с опозданием на 4,5 часа следуют поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 14 ноября) и №315/316 Адлер – Керчь (отправлением 15 ноября).На 3,5 часа задерживается поезд №092/091 Москва – Керчь (отправлением 14 ноября), на 2 часа - поезд № 27/28 Москва – Керчь (отправлением 15 ноября).В компании уточнили, что время задержки составов в пути может измениться.Ранее сообщалось, что Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, транспорт, поезд, атака всу на крымский мост
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

09:17 16.11.2026 (обновлено: 09:43 16.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Следующие в Крым поезда задерживаются в пути из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Время задержки составляет от 2 часов до 4,5 часа, говорится в сообщении компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с временным закрытием Крымского моста 16 ноября в пути задерживаются поезда "Таврия", которые следуют в Крым. В настоящий момент железнодорожное движение по мосту открыто", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09:00, с опозданием на 4,5 часа следуют поезда №007/008 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 14 ноября) и №315/316 Адлер – Керчь (отправлением 15 ноября).
На 3,5 часа задерживается поезд №092/091 Москва – Керчь (отправлением 14 ноября), на 2 часа - поезд № 27/28 Москва – Керчь (отправлением 15 ноября).
В компании уточнили, что время задержки составов в пути может измениться.
Ранее сообщалось, что Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов.
Крымский мост перекрыли в 02:22 в понедельник, 16 ноября. На данный момент мостовой переход по-прежнему закрыт. До этого на территории республики объявлялась беспилотная и ракетная опасности.
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