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Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:24
2026-11-16T11:24
яна лантратова
новости сво
украина
россия
обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой.Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин заявил, что более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными. Он может состояться в ближайшие две-три недели. Предполагается, что этот обмен станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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яна лантратова, новости сво, украина, россия, обмен пленными
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова

Лантратова заявила о подготовке большого обмена пленными между Россией и Украиной

11:24 16.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЯна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве
Яна Лантратова в Государственной думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
"Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом, омбудсменом Украины, - ред.). У нас готовится большой обмен", - сказала Лантратова.
Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин заявил, что более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными. Он может состояться в ближайшие две-три недели. Предполагается, что этот обмен станет самым масштабным с начала конфликта.
Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.
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Яна ЛантратоваНовости СВОУкраинаРоссияОбмен пленными
 
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12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
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11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
11:10Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
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