https://crimea.ria.ru/20261116/bolshoy-obmen-plennymi-gotovitsya-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy--lantratova-1161080025.html

Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова

Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова

Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T11:24

2026-11-16T11:24

2026-11-16T11:24

яна лантратова

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обмен пленными

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой.Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин заявил, что более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными. Он может состояться в ближайшие две-три недели. Предполагается, что этот обмен станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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яна лантратова, новости сво, украина, россия, обмен пленными