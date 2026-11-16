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Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T11:24
2026-11-16T11:24
2026-11-16T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление уполномоченной по правам человека в РФ Яны Лантратовой.Ранее первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин заявил, что более тысячи военнослужащих с каждой стороны включат в списки на следующий обмен военнопленными. Он может состояться в ближайшие две-три недели. Предполагается, что этот обмен станет самым масштабным с начала конфликта.Конкретные параметры нового обмена пленными, о котором договорились на переговорах в Абу-Даби, будут объявлены в ближайшее время, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.23 октября Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "270 на 270". В ходе обмена на белорусско-украинской границе Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Среди вернувшихся на Родину – 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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яна лантратова, новости сво, украина, россия, обмен пленными
Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
Лантратова заявила о подготовке большого обмена пленными между Россией и Украиной