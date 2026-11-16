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Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:05
2026-11-16T09:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Крыма, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в сторону столичного региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах.В Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары, проинформировал утром в понедельник губернатор Юрий Слюсарь.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф
Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

ПВО сбила над Крымом и другими регионами России 1336 беспилотников за ночь

09:05 16.11.2026
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Крыма, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в сторону столичного региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах.
В Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары, проинформировал утром в понедельник губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.
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Атаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОМинистерство обороны РФ
 
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