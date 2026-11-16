https://crimea.ria.ru/20261116/bolee-1300-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-za-noch-1161074451.html

Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Более 1300 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь

Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T09:05

2026-11-16T09:05

2026-11-16T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в течение ночи сбили над регионами России 1336 беспилотников ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, дроны сбиты над территориями Крыма, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника в сторону столичного региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена на дальних рубежах.В Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары, проинформировал утром в понедельник губернатор Юрий Слюсарь.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф