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Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
Проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки ВСУ, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:30
2026-11-16T12:30
2026-11-16T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки ВСУ, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
Эксперты оценивают повреждения Крымского моста после удара ВСУ - Хуснуллин