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Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
Проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки ВСУ, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T12:30
2026-11-16T12:30
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марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки ВСУ, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.Хуснуллин отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме.На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения

Эксперты оценивают повреждения Крымского моста после удара ВСУ - Хуснуллин

12:30 16.11.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Проводится оценка повреждений Крымского моста после атаки ВСУ, сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления", - написал вице-премьер в своем канале в МАКС.

Хуснуллин отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, движение транспорта по мосту закрыто ориентировочно до середины дня. Ограничения касаются автодорожной части, поезда идут через мост в штатном режиме. По данным Минтранса РФ, на объекте ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме.
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разворачивают два пункта обогрева – в районе Тамани и рядом с досмотровым комплексом, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Все о ситуации к этому часу - читайте здесь.
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ВСУ атаковали Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
10:08
Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
 
КрымНовости КрымаКрымский мостАтака ВСУ на Крымский мостМарат Хуснуллин
 
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Заголовок открываемого материала
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
12:08В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
11:10Над Севастополем сбили 15 украинских дронов за неделю
10:58Крымский мост: при ударе ВСУ пострадавших нет, ведутся восстановительные работы
10:52Три человека пострадали при атаке на автобус в Запорожской области
10:44Назначен новый гендиректор "Крымэнерго"
10:31Крымский мост сейчас: севастопольцев призвали пока не ехать на материк
10:20Два человека погибли и 26 пострадали в ДТП в Крыму
10:08Удар по Крымскому мосту сегодня - все о ситуации к этому часу
10:03В Крыму поймали шпиона СБУ
09:53В Крыму в трех районах не будет воды
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