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Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии
Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Северском районе Кранодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T07:13
2026-11-16T07:13
2026-11-16T07:13
атаки всу
краснодарский край
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Северском районе Кранодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Кроме того, поселке Ильский произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу, краснодарский край, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии
На Кубани двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом