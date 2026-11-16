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Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии
Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Северском районе Кранодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T07:13
2026-11-16T07:13
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новости сво
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Северском районе Кранодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Кроме того, поселке Ильский произошло возгорание на территории одного из предприятий. На местах работают оперативные и специальные службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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атаки всу, краснодарский край, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пожар
Атака БПЛА на Кубань: трое пострадавших и пожар на предприятии

На Кубани двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом

07:13 16.11.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Двое взрослых и ребенок пострадали из-за падения обломков БПЛА на частный дом в Северском районе Кранодарского края. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали три человека. Фрагменты беспилотника упали в станице Северской на территории частного дома. В числе трех пострадавших – один ребенок", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Кроме того, поселке Ильский произошло возгорание на территории одного из предприятий.
На местах работают оперативные и специальные службы.
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Атаки ВСУКраснодарский крайНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПожар
 
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