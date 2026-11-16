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Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:30
2026-11-16T18:30
2026-11-16T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Также в районе ж/д станции "Днепропетровск" – локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для ВСУ, а в морском порту "Николаев" – объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения ГСМ для обеспечения украинских военнослужащих.Ранее российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, киевская область, николаев, днепропетровск, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
ВС России нанесли удар по складу в Киевской области и инфраструктуре порта Николаев