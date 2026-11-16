https://crimea.ria.ru/20261116/armiya-rossii-udarila-po-skladu-v-kievskoy-oblasti-i-portu-nikolaev-1161104119.html

Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев

Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев

В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T18:30

2026-11-16T18:30

2026-11-16T18:30

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Также в районе ж/д станции "Днепропетровск" – локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для ВСУ, а в морском порту "Николаев" – объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения ГСМ для обеспечения украинских военнослужащих.Ранее российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

киевская область

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днепропетровск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киевская область, николаев, днепропетровск, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине