Рейтинг@Mail.ru
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/armiya-rossii-udarila-po-skladu-v-kievskoy-oblasti-i-portu-nikolaev-1161104119.html
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:30
2026-11-16T18:30
новости сво
киевская область
николаев
днепропетровск
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_28ea6ab87581f5b08e7846bdb62d8e83.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Также в районе ж/д станции "Днепропетровск" – локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для ВСУ, а в морском порту "Николаев" – объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения ГСМ для обеспечения украинских военнослужащих.Ранее российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киевская область
николаев
днепропетровск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0f/1157654271_279:103:1280:854_1920x0_80_0_0_62cad79e2bf72becb8d929422df3bba0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, киевская область, николаев, днепропетровск, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев

ВС России нанесли удар по складу в Киевской области и инфраструктуре порта Николаев

18:30 16.11.2026
 
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в порту Одессы
Пожар в порту Одессы
© ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник днем российские военные ударили по складу для хранения БПЛА в Киевской области, локомотиву в районе ж/д станции "Днепропетровск" и инфраструктуре порта Николаев. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
Уточняется, что поражен склад в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Также в районе ж/д станции "Днепропетровск" – локомотив, используемый в интересах перевозки грузов для ВСУ, а в морском порту "Николаев" – объекты инфраструктуры, предназначенной для хранения ГСМ для обеспечения украинских военнослужащих.
Ранее российские военные ударили по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ и локомотиву в районе ж/д станции "Запорожье".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОКиевская областьНиколаевДнепропетровскВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
19:03Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
18:57В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
18:43Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
18:30Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
18:18На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
18:00Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
17:47В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Лента новостейМолния