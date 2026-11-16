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5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России - РИА Новости Крым, 16.11.2026
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:55
2026-11-16T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам министра, каждый четвертый рубль из указанной суммы будет направлен на софинансирование мероприятий в регионах.Ядров отметил, что в России повышаются комфорт и безопасность железнодорожных перевозок: закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Ведутся работы на 26 тысячах километров автодорог, завершаются работы по четырем обходам.Министр отметил, что 75% пунктов пропуска приведены в нормативное состояние, до 2030 года планируется модернизировать 63 таких пункта. С 2027 года будет осуществляться эксперимент по сокращению времени ожидания и прохождения контрольных процедур на границе до 10 минут: один пункт уже готов, еще 5 модернизируют до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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транспорт, железная дорога, минтранс россии, новости, россия
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России – министр
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Если говорить о ближайшей трехлетке, то у нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы – это 5,6 триллиона рублей. Безусловно, это позволит реализовать все начинающиеся проекты, мегапроекты, а также поддерживать транспорт в надлежащем состоянии", – цитирует слова Ядрова пресс-служба Кремля.
По словам министра, каждый четвертый рубль из указанной суммы будет направлен на софинансирование мероприятий в регионах.
Ядров отметил, что в России повышаются комфорт и безопасность железнодорожных перевозок: закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Ведутся работы на 26 тысячах километров автодорог, завершаются работы по четырем обходам.
Министр отметил, что 75% пунктов пропуска приведены в нормативное состояние, до 2030 года планируется модернизировать 63 таких пункта. С 2027 года будет осуществляться эксперимент по сокращению времени ожидания и прохождения контрольных процедур на границе до 10 минут: один пункт уже готов, еще 5 модернизируют до конца года.
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