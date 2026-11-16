Рейтинг@Mail.ru
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/56-trilliona-rubley-vydelyat-na-razvitie-transportnoy-sistemy-rossii-1161098703.html
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России - РИА Новости Крым, 16.11.2026
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:55
2026-11-16T16:55
транспорт
железная дорога
минтранс россии
новости
россия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0a/1160103476_0:72:1281:792_1920x0_80_0_0_7922906bb454daaef0ca0a0e09870604.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам министра, каждый четвертый рубль из указанной суммы будет направлен на софинансирование мероприятий в регионах.Ядров отметил, что в России повышаются комфорт и безопасность железнодорожных перевозок: закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Ведутся работы на 26 тысячах километров автодорог, завершаются работы по четырем обходам.Министр отметил, что 75% пунктов пропуска приведены в нормативное состояние, до 2030 года планируется модернизировать 63 таких пункта. С 2027 года будет осуществляться эксперимент по сокращению времени ожидания и прохождения контрольных процедур на границе до 10 минут: один пункт уже готов, еще 5 модернизируют до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0a/1160103476_64:0:1215:863_1920x0_80_0_0_e438db4689a1fcb05ec68c8dc38acdda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, железная дорога, минтранс россии, новости, россия
5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России

5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России – министр

16:55 16.11.2026
 
© ФПКПоезд
Поезд
© ФПК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Если говорить о ближайшей трехлетке, то у нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы – это 5,6 триллиона рублей. Безусловно, это позволит реализовать все начинающиеся проекты, мегапроекты, а также поддерживать транспорт в надлежащем состоянии", – цитирует слова Ядрова пресс-служба Кремля.

По словам министра, каждый четвертый рубль из указанной суммы будет направлен на софинансирование мероприятий в регионах.
Ядров отметил, что в России повышаются комфорт и безопасность железнодорожных перевозок: закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Ведутся работы на 26 тысячах километров автодорог, завершаются работы по четырем обходам.
Министр отметил, что 75% пунктов пропуска приведены в нормативное состояние, до 2030 года планируется модернизировать 63 таких пункта. С 2027 года будет осуществляться эксперимент по сокращению времени ожидания и прохождения контрольных процедур на границе до 10 минут: один пункт уже готов, еще 5 модернизируют до конца года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТранспортЖелезная дорогаМинтранс РоссииНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
Лента новостейМолния