https://crimea.ria.ru/20261116/56-trilliona-rubley-vydelyat-na-razvitie-transportnoy-sistemy-rossii-1161098703.html

5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России

5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России - РИА Новости Крым, 16.11.2026

5,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России

В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T16:55

2026-11-16T16:55

2026-11-16T16:55

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие три года на развитие транспортной системы России планируется выделить 5,6 триллиона рублей. Об этом сказал в понедельник, 16 ноября, министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.По словам министра, каждый четвертый рубль из указанной суммы будет направлен на софинансирование мероприятий в регионах.Ядров отметил, что в России повышаются комфорт и безопасность железнодорожных перевозок: закуплено 299 локомотивов и 455 вагонов. Ведутся работы на 26 тысячах километров автодорог, завершаются работы по четырем обходам.Министр отметил, что 75% пунктов пропуска приведены в нормативное состояние, до 2030 года планируется модернизировать 63 таких пункта. С 2027 года будет осуществляться эксперимент по сокращению времени ожидания и прохождения контрольных процедур на границе до 10 минут: один пункт уже готов, еще 5 модернизируют до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, железная дорога, минтранс россии, новости, россия