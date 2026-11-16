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19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 16.11.2026
19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T14:58
2026-11-16T14:58
2026-11-16T14:58
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новости крыма
джанкойский район
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В зоне отключения населенные пункты Стальное, Многоводное, Родное, Смежное, Перепелкино, Прозрачное, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Бородино, Светлое, Просторное, Славянское, Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Стефановка, Нижние Отрожки."Ориентировочное время отключения - до 17:00", - проинформировали на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияКогда восстановят стабильное электроснабжение в СевастополеОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
19 населенных пунктов Джанкойского района Крыма обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"По команде диспетчера введены ограничения потребления электроэнергии в Джанкойском районе", - говорится в сообщении.
В зоне отключения населенные пункты Стальное, Многоводное, Родное, Смежное, Перепелкино, Прозрачное, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Бородино, Светлое, Просторное, Славянское, Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Стефановка, Нижние Отрожки.
"Ориентировочное время отключения - до 17:00", - проинформировали на предприятии.
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