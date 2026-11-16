https://crimea.ria.ru/20261116/19-naselennykh-punktov-na-severe-kryma-obestocheny--1161094809.html

19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены

19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 16.11.2026

19 населенных пунктов на севере Крыма обесточены

19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T14:58

2026-11-16T14:58

2026-11-16T14:58

крым

новости крыма

джанкойский район

отключение электроэнергии в крыму

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В зоне отключения населенные пункты Стальное, Многоводное, Родное, Смежное, Перепелкино, Прозрачное, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Бородино, Светлое, Просторное, Славянское, Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Стефановка, Нижние Отрожки."Ориентировочное время отключения - до 17:00", - проинформировали на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияКогда восстановят стабильное электроснабжение в СевастополеОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

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джанкойский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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