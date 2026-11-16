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18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2026
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T20:07
2026-11-16T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В результате аварии водитель скутера доставлен в больницу, 18-летняя пассажирка скутера скончалась в больнице.Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Сотрудники выясняют его личность.Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешеходаПьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежалИномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
В Сочи 18-летняя пассажирка скутера погибла в результате ДТП с участием автомобиля Lexus