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18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2026
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T20:07
2026-11-16T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В результате аварии водитель скутера доставлен в больницу, 18-летняя пассажирка скутера скончалась в больнице.Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Сотрудники выясняют его личность.Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешеходаПьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежалИномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе
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сочи, дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи

В Сочи 18-летняя пассажирка скутера погибла в результате ДТП с участием автомобиля Lexus

20:07 16.11.2026
 
© Полиция Кубани в МАКС18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Адлерском районе Сочи водитель Lexus, двигаясь со стороны улицы Мира, при перестроении столкнулся с двигавшемся в попутным направлении мопедом SYM под управлением 29-летнего мужчины", – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель скутера доставлен в больницу, 18-летняя пассажирка скутера скончалась в больнице.
Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Сотрудники выясняют его личность.
© Полиция Кубани в МАКС18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи
© Полиция Кубани в МАКС
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
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