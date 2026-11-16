https://crimea.ria.ru/20261116/18-letnyaya-devushka-pogibla-v-stolknovenii-lexus-so-skuterom-v-sochi-1161077624.html

18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи

18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи - РИА Новости Крым, 16.11.2026

18-летняя девушка погибла в столкновении Lexus со скутером в Сочи

В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T20:07

2026-11-16T20:07

2026-11-16T20:07

сочи

дтп

происшествия

новости

умвд россии по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Сочи в результате столкновения автомобиля Lexus со скутером погибла 18-летняя девушка. Водитель иномарки скрылся с места ДТП, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В результате аварии водитель скутера доставлен в больницу, 18-летняя пассажирка скутера скончалась в больнице.Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Сотрудники выясняют его личность.Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал в результате ДТП с участием двух иномарок и рейсового автобуса в Сакском районе Крыма. Авария произошла 13 ноября около 07:00 дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лежал на дороге: в Ялте две машины насмерть переехали пешеходаПьяный водитель сбил двух девочек на обочине и сбежалИномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе в Севастополе

сочи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю