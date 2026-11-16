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11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде
11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде - РИА Новости Крым, 16.11.2026
11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде
Одиннадцать человек погибли и 38 пострадали в результате пожара, охватившего несколько коммерческих зданий на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T07:22
2026-11-16T07:22
пожар
таиланд
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происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли и 38 пострадали в результате пожара, охватившего несколько коммерческих зданий на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает информагентство Khaosod.По данным журналистов, пожар вспыхнул возле пункта проката мотоциклов. Пламя быстро распространилось по помещению и охватило пять соседних коммерческих зданий.По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв электрического трансформатора, в результате которого загорелись емкости с топливом в пункте проката мотоциклов.Погибли по меньшей мере 11 человек, 38 пострадали от отравления угарным газом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пожар, таиланд, в мире, происшествия, новости
11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде

11 человек погибли и 38 пострадали при пожаре на острове Пхукет в Таиланде

07:22 16.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли и 38 пострадали в результате пожара, охватившего несколько коммерческих зданий на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает информагентство Khaosod.
По данным журналистов, пожар вспыхнул возле пункта проката мотоциклов. Пламя быстро распространилось по помещению и охватило пять соседних коммерческих зданий.
По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв электрического трансформатора, в результате которого загорелись емкости с топливом в пункте проката мотоциклов.
Погибли по меньшей мере 11 человек, 38 пострадали от отравления угарным газом.
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