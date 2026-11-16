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11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде

11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде - РИА Новости Крым, 16.11.2026

11 человек погибли и десятки ранены в результате пожара в Таиланде

Одиннадцать человек погибли и 38 пострадали в результате пожара, охватившего несколько коммерческих зданий на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T07:22

2026-11-16T07:22

2026-11-16T07:22

пожар

таиланд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли и 38 пострадали в результате пожара, охватившего несколько коммерческих зданий на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает информагентство Khaosod.По данным журналистов, пожар вспыхнул возле пункта проката мотоциклов. Пламя быстро распространилось по помещению и охватило пять соседних коммерческих зданий.По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв электрического трансформатора, в результате которого загорелись емкости с топливом в пункте проката мотоциклов.Погибли по меньшей мере 11 человек, 38 пострадали от отравления угарным газом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

таиланд

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, таиланд, в мире, происшествия, новости