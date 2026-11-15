https://crimea.ria.ru/20261115/yalta-chastichno-obestochena-1161068791.html

Ялта частично обесточена

Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Ялта частично обесточена

В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T15:47

2026-11-15T15:47

2026-11-15T15:47

новости крыма

ялта

большая ялта

крым

юбк

электроэнергия

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159740806_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_515cdf5cb4c4bbf88fe5df4c0092f702.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Также в воскресенье шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения.Кроме того, позднее из-за аварии без света остались Кореиз, Гаспра. Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Введен график подачи света "2 через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

большая ялта

крым

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ялта, большая ялта, крым, юбк, электроэнергия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму