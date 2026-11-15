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Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Ялта частично обесточена
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Ялта частично обесточена
В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T15:47
2026-11-15T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Также в воскресенье шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения.Кроме того, позднее из-за аварии без света остались Кореиз, Гаспра. Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Введен график подачи света "2 через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, ялта, большая ялта, крым, юбк, электроэнергия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Ялта частично обесточена

Часть Ялты осталась без электроснабжения

15:47 15.11.2026
 
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКСЯлта
Ялта
© Заместитель главы администрации Ялты Светлана Шевченко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.
Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.
Также в воскресенье шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения.
Кроме того, позднее из-за аварии без света остались Кореиз, Гаспра. Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.
Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Введен график подачи света "2 через 6".
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