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Ялта частично обесточена
Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Ялта частично обесточена
В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T15:47
2026-11-15T15:47
2026-11-15T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье днем часть Ялты осталась без света из-за аварии. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Город Ялта (частично)", - говорится в сообщении.Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение трех часов.Также в воскресенье шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения.Кроме того, позднее из-за аварии без света остались Кореиз, Гаспра. Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Введен график подачи света "2 через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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