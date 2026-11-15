https://crimea.ria.ru/20261115/vsegda-nuzhno-probovat-kak-meditsinskaya-reabilitatsiya-pomogaet-boytsam-svo-1160910579.html

Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО

Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО

Медицинская реабилитация – одна из важнейших составляющих комплексного подхода в помощи, которую оказывают бойцам и ветеранам СВО в Республике Крым. Помощь... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T17:05

2026-11-15T17:05

2026-11-15T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Медицинская реабилитация – одна из важнейших составляющих комплексного подхода в помощи, которую оказывают бойцам и ветеранам СВО в Республике Крым. Помощь действенна не только благодаря специалистам высокого уровня, но и новейшим технологиям и современному оборудованию. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала Главный внештатный специалист по медреабилитации Министерства здравоохранения Республики Крым, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, врач-невролог Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Анна Дворниченко."Большое количество учреждений, которые оказывают помощь по медицинской реабилитации – это и Республиканская больница Семашко, и Госпиталь ветеранов войн, Сакская специализированная больница медицинской реабилитации, Бахчисарайская центральная районная клиническая больница – в этих организациях развернуты стационарные отделения по тому или иному профилю", - отметила она.Также, по словам собеседницы, практически в каждом учреждении есть амбулаторные отделения по медицинской реабилитации. Помощь оказывается по трем медицинским профилям, пояснила Анна Дворниченко."Отдельно - пациенты с нарушением функции центральной нервной системы. Вторая группа - пациенты с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы. То есть это все переломы, эндопротезирование и так далее. И третья группа - соматическая реабилитация", - объяснила специалист.В зависимости от превалирующей патологии и от степени нарушения утраченных функций, пациент направляется на тот или иной вид реабилитации, добавила Анна Дворниченко. Если пациент маломобильный, он направляется на второй этап медицинской реабилитации - круглосуточный стационар. Если же пациент может самостоятельно передвигаться, но есть какое-то легкое нарушение функции, все это уже определяется индивидуально по показаниям, в таком случае эти пациенты направляются на амбулаторную реабилитацию или дневной стационар."Практически все учреждения укомплектованы оборудованием. Причем эта доукомплектация происходила и продолжает происходить в рамках федеральной программы "Оптимальная для восстановления здоровья человека медицинская реабилитация". На мой взгляд, это очень важный проект, который дал возможность медицинской реабилитации Крыма идти на много шагов вперед, потому что в рамках этого федерального проекта мы оснащаем и открываем новые отделения реабилитации, обучаем кадры, проводим оснащение и дооснащение уже существующих отделений медреабилитации", - подчеркнула она.По мнению гостьи эфира, результаты медицинской реабилитации в Крыму чаще всего успешны и это достигается всеми возможными средствами. Среди новинок высокотехнологичного оборудования на полуострове используют, например, тренажеры с биологической обратной связью."Они представлены для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы - черепно-мозговые травмы, ушибы головного, спинного мозга. То есть, когда робот помогает человеку восстановить утраченную функцию с помощью специального компьютера", - поделилась врач.Также, по ее информации, используется механотерапия, когда беговая дорожка или велотренажер используются как медицинское изделие, адаптированное для восстановления утраченной функции. Немаловажный блок в реабилитации имеет и транскраниальная магнитная стимуляция."Конечно же, есть и физиотерапия, при чем физиотерапия новейшая, новейшие лазеры, новейшие магнитные аппараты, то есть все это в комплексе формирует хороший результат у наших пациентов", - подтвердила Анна Дворниченко.Эффект восстановления у бойцов и ветеранов СВО, по мнению спикера, зависит от различных факторов."Тут уже все индивидуально. Но я считаю, что нужно всегда пробовать!", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Крыму для реабилитации ветеранов СВО внедряют методики "цифровой йоги"В Крыму еще 70 ветеранов СВО и их семьи изучили основы бизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, новости сво, герои сво, участники сво, ветераны сво, реабилитация, крым