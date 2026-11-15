https://crimea.ria.ru/20261115/voennye-es-vysadilis-na-tanker-midag-v-sredizemnom-more-1161069102.html
Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море
Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море
Военные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T16:48
2026-11-15T16:48
2026-11-15T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Военные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости."Силы ЕС из состава EUNAVFOR MED IRINI 13 ноября высадились на борт танкера в Средиземном море, подозреваемого в принадлежности к российскому теневому флоту", - написала Каллас в соцсети X.Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска.Также в июне у британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Греция связала атаку на танкер у Новороссийска со смягчением санкцийБезопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВОНАТО создает угрозы России в Черном море – Патрушев
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кая каллас, танкер, европейский союз (ес), политика, новости, в мире
Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море
Силы ЕС провели досмотр танкера Midag в Средиземном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Военные Евросоюза высадились на танкер Midag в Средиземном море, который якобы связан с Россией. О высадке военных на судно сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости.
"Силы ЕС из состава EUNAVFOR MED IRINI 13 ноября высадились на борт танкера в Средиземном море, подозреваемого в принадлежности к российскому теневому флоту", - написала Каллас в соцсети X.
Согласно данным международных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker, танкер Midag шел под флагом Зимбабве.
Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.
Ранее французские ВМС задержали
в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска.
Также в июне у британские вооруженные силы захватили
в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту.
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