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В воскресенье вечером в Севастополе будет громко

В воскресенье вечером в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 15.11.2026

В воскресенье вечером в Севастополе будет громко

В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T20:33

2026-11-15T20:33

2026-11-15T20:33

крым

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

учения

военно-морской флот рф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные Черноморского флота проводят учения с применением различных видов оружия и техники.В городе все спокойно, добавил Развожаев.В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны. В 11:20 в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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