Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261115/v-voskresene-vecherom-v-sevastopole-budet-gromko-1161070385.html
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T20:33
2026-11-15T20:33
крым
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
учения
военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110355/94/1103559426_0:64:2500:1471_1920x0_80_0_0_ae731a30e15d50dbed5aacdfe18aa072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные Черноморского флота проводят учения с применением различных видов оружия и техники.В городе все спокойно, добавил Развожаев.В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны. В 11:20 в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/110355/94/1103559426_110:0:2315:1654_1920x0_80_0_0_76b964f369d8e6b746a8af1ad30b5163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко

В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения военных

20:33 15.11.2026
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит учения", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что военные Черноморского флота проводят учения с применением различных видов оружия и техники.
В городе все спокойно, добавил Развожаев.
В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны. В 11:20 в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевУченияВоенно-морской флот РФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
20:26Еще 230 украинских дронов сбиты над Крымом и другими регионами РФ
20:14Появились кадры спасения жителей Константиновки 1:23
19:51Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин
19:39Эстония планирует закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря
19:32Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
19:10В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
18:45Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
18:33Ураган обрушился на Индонезию – есть пострадавшие и разрушения 1:09
18:23Армия России поразила логистический центр в Запорожье
18:18Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение
17:44Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение
17:25Крымский мост сейчас: ситуация на вечер воскресенья
17:05Всегда нужно пробовать: как медицинская реабилитация помогает бойцам СВО
16:48Военные ЕС высадились на танкер Midag в Средиземном море
16:16В Крыму современная литература может стать сувениром
15:47Ялта частично обесточена
15:31Крымский мост сейчас: очередь снова растет
15:15История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым
14:58Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
Лента новостейМолния