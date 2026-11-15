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В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T20:33
2026-11-15T20:33
2026-11-15T20:33
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новости севастополя
михаил развожаев
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военно-морской флот рф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Севастополе может быть громко - в районе Северного и Южного молов тренируются военные. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что военные Черноморского флота проводят учения с применением различных видов оружия и техники.В городе все спокойно, добавил Развожаев.В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны. В 11:20 в городе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
В воскресенье вечером в Севастополе будет громко
В Севастополе вечером в воскресенье проходят учения военных