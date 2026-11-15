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В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"

В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3" - РИА Новости Крым, 15.11.2026

В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"

В воскресенье утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3". Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T09:10

2026-11-15T09:10

2026-11-15T09:10

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что до 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди.В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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