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В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3" - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"
В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3" - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"
В воскресенье утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3". Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:10
2026-11-15T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что до 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди.В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям.Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

09:10 15.11.2026
 
© Юрий Слюсарь в МАКСВосстановление электроснабжения
Восстановление электроснабжения
© Юрий Слюсарь в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3". Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "3 через 3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до 12:00 электроснабжение будет ограничено у потребителей 3-й и 4-й очереди.
В Севастополе вечером в субботу отменили режим ограничения электроснабжения и включили свет всем потребителям.
Ранее сообщалось, что в Севастополе удалось нормализовать энергоснабжение всех потребителей - в городе с 13 ноября не вводился режим ограничения мощности. В субботу электроснабжение города осуществляется в штатном режиме.
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