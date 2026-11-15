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В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Севастополе воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены. РИА Новости Крым, 15.11.2026
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены. Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261115/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-noyabrya---chto-proizoshlo-za-noch-1161063248.html
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе воздушная тревога

11:20 15.11.2026 (обновлено: 11:21 15.11.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе – в городе включили сирены.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
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