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В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год
В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год
С начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T13:52
2026-11-15T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС" Федор Спильный.Всего же с начала года отрядом было осуществлено 472 выезда и спасено 63 человека, обозначил он."Специфика работы нашего отряда заключается в том, что мы выполняем практически весь спектр работ, начиная от поисково-спасательных работ в горнолесной зоне, водолазные работы, выезды на ДТП, а также техногенные и газоспасательные работы в непригодной для дыхания среде", - отметил гость эфира.По словам начальника аварийно-спасательной группы, каждый работник отряда универсален."Мы обладаем разным набором специальностей. В процессе своей трудовой деятельности спасатель вынужден постоянно учиться и приобретать новые умения. Как правило, большинство работ решаются силами дежурной смены – семи человек. При необходимости поднимаются резервные смены и другие отряды", - рассказал он.По информации Федора Спильного, наибольшее количество случаев, связанных с падением с высоты в черте города, происходили в пригороде Симферополя - в урочище Таш-Джарган, в районе сел Левадки и Чистенькое, а также в районе Петровских скал, которые также находятся в окрестностях столицы Крыма."Также непосредственно зоны ответственности нашего отряда касаются Долгоруковская яйла, Чатыр-Даг и северная Демерджи", - дополнил он.Помимо этого, в течение года симферопольский отряд "КРЫМ-СПАС" по решению руководства привлекался и в другие районы Республики Крым."Приходилось участвовать в разнообразных поисково-спасательных работах в Бахчисарайском и Белогорском районах, а также работах с использованием вертолета – в Ленинском районе республики. Осуществляли поиски сапбордистов, унесенных в море - с использованием авиации приходилось участвовать в подобных работах", - поделился собеседник.В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, отряду нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами. Не стал исключением и этот грибной сезон, заметил он."Статистика год от года не всегда повторяется, но в значительной мере в поисково-спасательных работах в горно-лесной зоне действительно некоторую часть составляет поиск потерявшихся при сборе грибов. Я бы сказал, что это примерно половина от всех поисков", - уточнил начальник службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости КрымВ Бахчисарайском районе Крыма спасли заблудившихся в лесу грибниковСотрудники отряда "КРЫМ-СПАС" награждены за спасение спелеологовЧетыре человека погибли в крымских горах в этом году
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год

39 человек спасли в горнолесной местности Симферополя и района за год

13:52 15.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте
Учебно-тренировочное занятие спасателей Крыма на канатной дороге в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в горнолесной местности Симферополя и Симферопольского района спасатели оказали помощь 39 туристам, осуществив 19 выездов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник аварийно-спасательной группы Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС" Федор Спильный.
Всего же с начала года отрядом было осуществлено 472 выезда и спасено 63 человека, обозначил он.
"Специфика работы нашего отряда заключается в том, что мы выполняем практически весь спектр работ, начиная от поисково-спасательных работ в горнолесной зоне, водолазные работы, выезды на ДТП, а также техногенные и газоспасательные работы в непригодной для дыхания среде", - отметил гость эфира.
По словам начальника аварийно-спасательной группы, каждый работник отряда универсален.
"Мы обладаем разным набором специальностей. В процессе своей трудовой деятельности спасатель вынужден постоянно учиться и приобретать новые умения. Как правило, большинство работ решаются силами дежурной смены – семи человек. При необходимости поднимаются резервные смены и другие отряды", - рассказал он.
По информации Федора Спильного, наибольшее количество случаев, связанных с падением с высоты в черте города, происходили в пригороде Симферополя - в урочище Таш-Джарган, в районе сел Левадки и Чистенькое, а также в районе Петровских скал, которые также находятся в окрестностях столицы Крыма.
"Также непосредственно зоны ответственности нашего отряда касаются Долгоруковская яйла, Чатыр-Даг и северная Демерджи", - дополнил он.
Помимо этого, в течение года симферопольский отряд "КРЫМ-СПАС" по решению руководства привлекался и в другие районы Республики Крым.
"Приходилось участвовать в разнообразных поисково-спасательных работах в Бахчисарайском и Белогорском районах, а также работах с использованием вертолета – в Ленинском районе республики. Осуществляли поиски сапбордистов, унесенных в море - с использованием авиации приходилось участвовать в подобных работах", - поделился собеседник.
В осеннее время в Крыму, и, в частности, в окрестностях Симферополя, отряду нередко приходится искать людей, отправившихся за грибами. Не стал исключением и этот грибной сезон, заметил он.
"Статистика год от года не всегда повторяется, но в значительной мере в поисково-спасательных работах в горно-лесной зоне действительно некоторую часть составляет поиск потерявшихся при сборе грибов. Я бы сказал, что это примерно половина от всех поисков", - уточнил начальник службы.
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