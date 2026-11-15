https://crimea.ria.ru/20261115/v-krymu-sovremennaya-literatura-mozhet-stat-suvenirom-1160972142.html
В Крыму современная литература может стать сувениром
В Крыму современная литература может стать сувениром - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Крыму современная литература может стать сувениром
Современная крымская литература может быть сувениром, который будет узнаваем за пределами региона. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым высказала... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T16:16
2026-11-15T16:16
2026-11-15T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Современная крымская литература может быть сувениром, который будет узнаваем за пределами региона. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым высказала партнер Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма, поэт, арт‑продюсер, основатель Центра креативных и познавательных индустрий Татевик Азарян.Азарян отметила, что в некоторых регионах России культура амбассадорства поддерживается на правительственном уровне, и в планах продвигать этот опыт в Крыму.По ее мнению, главными амбассадорами региона должны стать сами крымчане — поэты, мастера, дизайнеры. Также поэт убеждена, что Крым обладает уникальным культурным кодом, сформированным многообразием народов и их традиций.Также она рассказала, что в Ремесленной палате Крыма прошел первый поэтический вечер, организованный в рамках междисциплинарного взаимодействия."Нам завещали классики, что поэзия — это священное ремесло. Поэтому проведение поэтических вечеров в Ремесленной палате — это очень по-новому и очень символично" - сказала она, высказав уверенность, что этот вечер не последний: уже есть запрос от театральных представителей, а в перспективе возможны совместные продукты с мастерами, добавила она.Азарян призвала литераторов и ремесленников просто общаться, посещать события друг друга, так как "через разговор появляются совершенно невероятные точки роста".Ранее сообщалось, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский код: как школьников исторических регионов РФ возвращают к корням В Крыму вышла книга о подопечном детского хосписа Об СВО нужно писать сегодня: в Крыму ветеран стал автором книги
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литература, новости крыма, крым, общество, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, поэзия
В Крыму современная литература может стать сувениром
Крымская литература может стать сувениром – поэт Татевик Азарян
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым
. Современная крымская литература может быть сувениром, который будет узнаваем за пределами региона. Такое мнение на пресс-конференции РИА Новости Крым
высказала партнер Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма, поэт, арт‑продюсер, основатель Центра креативных и познавательных индустрий Татевик Азарян.
"Крым — это люди, а не только дворцы, пляжи и музеи. Современная крымская литература очень многолика, у нас на маленькой территории зашкаливает количество талантливых людей. Важно, чтобы они хотели и могли продвигать свой личный бренд и общий бренд региона", — подчеркнула она.
Азарян отметила, что в некоторых регионах России культура амбассадорства поддерживается на правительственном уровне, и в планах продвигать этот опыт в Крыму.
По ее мнению, главными амбассадорами региона должны стать сами крымчане — поэты, мастера, дизайнеры. Также поэт убеждена, что Крым обладает уникальным культурным кодом, сформированным многообразием народов и их традиций.
"Крым — это жемчужина планеты, земля вдохновленная. Здесь люди с потенциалом как творческого, ручного, так и интеллектуального труда. Если объединить это под единым знаменем, получится невероятная сила", — заявила она.
Также она рассказала, что в Ремесленной палате Крыма прошел первый поэтический вечер, организованный в рамках междисциплинарного взаимодействия.
"Нам завещали классики, что поэзия — это священное ремесло. Поэтому проведение поэтических вечеров в Ремесленной палате — это очень по-новому и очень символично" - сказала она, высказав уверенность, что этот вечер не последний: уже есть запрос от театральных представителей, а в перспективе возможны совместные продукты с мастерами, добавила она.
Азарян призвала литераторов и ремесленников просто общаться, посещать события друг друга, так как "через разговор появляются совершенно невероятные точки роста".
Ранее сообщалось
, что крымская делегация представила ремесленные бренды региона на форуме "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия Гордецкая.
Представители Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма приняли участие в международном форуме "Дни креативной экономики", который прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Форум стал единой федеральной площадкой креативных индустрий, охватив все направления — от моды до народных художественных промыслов и видеоигр.
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