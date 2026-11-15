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В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет,... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T19:10
2026-11-15T19:10
2026-11-15T19:18
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электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет, сообщили в "Крымэнерго"."По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим производится временное отключение электроснабжения в населенных пунктах полуострова", - говорится в сообщении.Отмечается, что ориентировочная длительность отключений: три–шесть часов.В воскресенье днем часть Ялты, Кореиз и Гурзуф, и еще шесть населенных пунктов осталась без света из-за аварии.Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
В Крыму отключают свет на 3-6 часов - Крымэнерго
19:10 15.11.2026 (обновлено: 19:18 15.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет, сообщили в "Крымэнерго".
"По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим производится временное отключение электроснабжения в населенных пунктах полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная длительность отключений: три–шесть часов.
В воскресенье днем часть Ялты
, Кореиз и Гурзуф
, и еще шесть
населенных пунктов осталась без света из-за аварии.
Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.
Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.
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