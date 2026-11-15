https://crimea.ria.ru/20261115/v-krymu-otklyuchayut-svet-na-3-6-chasov-1161070213.html

В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов

В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов - РИА Новости Крым, 15.11.2026

В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов

В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет,... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T19:10

2026-11-15T19:10

2026-11-15T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет, сообщили в "Крымэнерго"."По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим производится временное отключение электроснабжения в населенных пунктах полуострова", - говорится в сообщении.Отмечается, что ориентировочная длительность отключений: три–шесть часов.В воскресенье днем часть Ялты, Кореиз и Гурзуф, и еще шесть населенных пунктов осталась без света из-за аварии.Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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