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В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов
В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет,... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T19:10
2026-11-15T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет, сообщили в "Крымэнерго"."По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим производится временное отключение электроснабжения в населенных пунктах полуострова", - говорится в сообщении.Отмечается, что ориентировочная длительность отключений: три–шесть часов.В воскресенье днем часть Ялты, Кореиз и Гурзуф, и еще шесть населенных пунктов осталась без света из-за аварии.Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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В Крыму введены ограничения подачи электроэнергии: света не будет от 3 до 6 часов

В Крыму отключают свет на 3-6 часов - Крымэнерго

19:10 15.11.2026 (обновлено: 19:18 15.11.2026)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье вечером в Крыму введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет, сообщили в "Крымэнерго".
"По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с этим производится временное отключение электроснабжения в населенных пунктах полуострова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировочная длительность отключений: три–шесть часов.
В воскресенье днем часть Ялты, Кореиз и Гурзуф, и еще шесть населенных пунктов осталась без света из-за аварии.
Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.
Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.
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