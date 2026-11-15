Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261115/v-khersonskoy-oblasti-unichtozheny-vyshka-svyazi-i-toplivnyy-terminal-vsu-1161052091.html
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T12:55
2026-11-15T12:55
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
видео
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161052213_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fbb08aba0b35e585abe0e329c333736.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В результате скоординированной атаки расчетов беспилотной авиации были поражены объекты военной инфраструктуры противника. Уничтожено несколько единиц грузового и специального колесного транспорта, использовавшегося для подвоза боеприпасов и ротации личного состава украинских формирований на передовых позициях.Точечным ударом дрона-камикадзе выведена из строя ретрансляционная вышка, обеспечивавшая координацию и управление действиями подразделений ВСУ. Уничтожен топливный терминал, использовавшийся противником в качестве скрытого пункта заправки военной техники."Действия операторов ударных дронов группировки войск "Днепр" позволили существенно нарушить систему управления и логистического обеспечения подразделений ВСУ на Херсонском направлении", – отметили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном боюАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеБолее тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0e/1161052213_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_42a28fa33c4644c80b54adb742a77dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, новости сво, видео
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ

Российские военные уничтожили вышку связи и топливный терминал ВСУ в Херсонской области

12:55 15.11.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены точки перемещения противника. После подтверждения целей было принято решение об их немедленном огневом поражении с применением ударных FPV-дронов", – говорится в сообщении.
В результате скоординированной атаки расчетов беспилотной авиации были поражены объекты военной инфраструктуры противника. Уничтожено несколько единиц грузового и специального колесного транспорта, использовавшегося для подвоза боеприпасов и ротации личного состава украинских формирований на передовых позициях.
Точечным ударом дрона-камикадзе выведена из строя ретрансляционная вышка, обеспечивавшая координацию и управление действиями подразделений ВСУ. Уничтожен топливный терминал, использовавшийся противником в качестве скрытого пункта заправки военной техники.
"Действия операторов ударных дронов группировки войск "Днепр" позволили существенно нарушить систему управления и логистического обеспечения подразделений ВСУ на Херсонском направлении", – отметили в Минобороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном бою
Армия России нанесла 14 ударов по военным целям на Украине
Более тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
 
Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииВидеоНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15История троллейбуса в инфографике РИА Новости Крым
14:58Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
14:20Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
14:02Комплексная реабилитация: какие программы для бойцов СВО есть в Крыму
13:52В лесу и горах: 39 человек спасли под Симферополем за год
13:20Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций
13:07Авиадебошир пытался захватить самолет Волгоград-Москва
12:55В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
12:41Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
12:04Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
11:4216 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
11:34Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
11:20В Севастополе воздушная тревога
11:01Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
10:55Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
10:20Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
10:13Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
09:50Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
09:41Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
09:15Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
Лента новостейМолния