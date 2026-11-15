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В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2026
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T12:55
2026-11-15T12:55
2026-11-15T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.В результате скоординированной атаки расчетов беспилотной авиации были поражены объекты военной инфраструктуры противника. Уничтожено несколько единиц грузового и специального колесного транспорта, использовавшегося для подвоза боеприпасов и ротации личного состава украинских формирований на передовых позициях.Точечным ударом дрона-камикадзе выведена из строя ретрансляционная вышка, обеспечивавшая координацию и управление действиями подразделений ВСУ. Уничтожен топливный терминал, использовавшийся противником в качестве скрытого пункта заправки военной техники."Действия операторов ударных дронов группировки войск "Днепр" позволили существенно нарушить систему управления и логистического обеспечения подразделений ВСУ на Херсонском направлении", – отметили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные "Днепра" применяют тактику "тарана" в воздушном боюАрмия России нанесла 14 ударов по военным целям на УкраинеБолее тысячи иностранных наемников ВСУ объявлены в международный розыск
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, новости сво, видео
В Херсонской области уничтожены вышка связи и топливный терминал ВСУ
Российские военные уничтожили вышку связи и топливный терминал ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В ходе воздушной разведки операторами БПЛА были обнаружены точки перемещения противника. После подтверждения целей было принято решение об их немедленном огневом поражении с применением ударных FPV-дронов", – говорится в сообщении.
В результате скоординированной атаки расчетов беспилотной авиации были поражены объекты военной инфраструктуры противника. Уничтожено несколько единиц грузового и специального колесного транспорта, использовавшегося для подвоза боеприпасов и ротации личного состава украинских формирований на передовых позициях.
Точечным ударом дрона-камикадзе выведена из строя ретрансляционная вышка, обеспечивавшая координацию и управление действиями подразделений ВСУ. Уничтожен топливный терминал, использовавшийся противником в качестве скрытого пункта заправки военной техники.
"Действия операторов ударных дронов группировки войск "Днепр" позволили существенно нарушить систему управления и логистического обеспечения подразделений ВСУ на Херсонском направлении", – отметили в Минобороны РФ.
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