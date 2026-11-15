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Ураган обрушился на Индонезию – есть пострадавшие и разрушения

Ураган обрушился на Индонезию – есть пострадавшие и разрушения - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Ураган обрушился на Индонезию – есть пострадавшие и разрушения

Мощный ураган обрушился на Индонезийский остров Ява. Стихия повредила почти 600 домов. Также пострадали три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T18:33

2026-11-15T18:33

2026-11-15T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мощный ураган обрушился на Индонезийский остров Ява. Стихия повредила почти 600 домов. Также пострадали три человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).Ливень с сильным ветром обрушился на округ Западный Бандунг в пятницу около 14.30 по местному времени. Повреждения зафиксировали в девяти деревнях. По данным координационного центра АСЕАН по оказанию гуманитарной помощи, свои дома покинули 12 человек.Отмечается, что у большинства пострадавших домов повреждены крыши. Ветер также повалил деревья, некоторые строения обрушились. В числе поврежденных объектов - школа и две мечети. Спасатели, военные, полицейские и сотрудники энергокомпании расчищают завалы и уточняют масштабы ущерба.Кроме того, в субботу смерч прошел по соседнему округу Бандунг. Как передает агентство ANTARA со ссылкой на местные власти, там повреждены 372 дома и 25 рыночных киосков. Власти готовят временное жилье для пострадавших.Ранее мощный ураган "Исайяс", который обрушился на США, "вышел на побережье Флориды и оставил без электричества более 900 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная жара погубила 50 тысяч человек в ЕвропеСмерч обрушился на Свердловскую область: пострадали 16 человекМетеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мощный ураган срывал крыши со зданий в Индонезии. Мощный ураган срывал крыши со зданий в Индонезии. 2026-11-15T18:33 true PT1M09S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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