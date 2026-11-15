https://crimea.ria.ru/20261115/udary-po-ukraine-chto-porazheno-v-noch-na-voskesene-1161063795.html

Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье

Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье

Российские Вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T08:53

2026-11-15T08:53

2026-11-15T08:53

удары по украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

новости сво

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/02/0b/1134873489_32:20:773:437_1920x0_80_0_0_a2bf00da04405b71b9338653c0f51783.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Вооруженные силы России поразили сухогруз, задействованный в доставке грузов для ВСУ в порт Одессы, добавили в МО."В результате ударов поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт "Одесса" военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Такжк ударом беспилотников поразили подстанцию в Ровенской области, обеспечивающую функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества, уточнили в МО."В результате удара поражены: электроподстанция в н.п. Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261115/ataka-vsu-na-taganrog-chto-izvestno-1161063420.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво