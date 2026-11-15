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Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье
Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье
Российские Вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T08:53
2026-11-15T08:53
2026-11-15T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.Вооруженные силы России поразили сухогруз, задействованный в доставке грузов для ВСУ в порт Одессы, добавили в МО."В результате ударов поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт "Одесса" военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Такжк ударом беспилотников поразили подстанцию в Ровенской области, обеспечивающую функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества, уточнили в МО."В результате удара поражены: электроподстанция в н.п. Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, новости сво
Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье
Удары по Украине - что поражено в ночь на воскесенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы России поразили сухогруз, задействованный в доставке грузов для ВСУ в порт Одессы, добавили в МО.
"В результате ударов поражено морское судно типа "сухогруз" на переходе морем, доставлявшее в порт "Одесса" военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Такжк ударом беспилотников поразили подстанцию в Ровенской области, обеспечивающую функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества, уточнили в МО.
"В результате удара поражены: электроподстанция в н.п. Великие Межиричи Ровенской области, обеспечивающая функционирование логистических центров, используемых ВСУ для хранения военного имущества", - говорится в сообщении.
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