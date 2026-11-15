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Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
Севастопольские ученые разрабатывают уникальные молекулы – ДНК-аптамеры "три в одном" для визуализации, захвата и уничтожения раковых клеток. О работе над новым РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T19:32
2026-11-15T19:32
2026-11-15T19:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые разрабатывают уникальные молекулы – ДНК-аптамеры "три в одном" для визуализации, захвата и уничтожения раковых клеток. О работе над новым препаратом против онкологии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Биоресурсный потенциал приморской территории" Севастопольского государственного университета (СевГУ), кандидат физико-математических наук Анастасия Лантушенко.По словам Лантушенко, так называемый конъюгат – препарат для лечения рака в виде специальной гибридной молекулы ДНК ученые СевГУ разрабатывают совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках гранта Российского научного фонда.С одной стороны, такая работа не полностью инновационная – этим занимаются в мире, отмечает Лантушенко. С другой, этот препарат по-своему уникален.Ученый называет новый препарат "три в одном" за то, что с его помощью борьба с раковыми клетками ведется в комплексе."То есть это и таргет – ключик, который ищет "замочек", то есть это наведение на цель. На нем же "прилеплен" противоопухолевый антибиотик, который убивает раковые клетки. Плюс там же есть контрастный препарат, который в МРТ визуализирует проблему. То есть это визуализация, связывание и лечение – три в одном", – уточнила Лантушенко.По ее словам, изобрести препарат "от всех раков" невозможно, поскольку подтипов рака – тысячи. У любой раковой клетки тысячи рецепторов, которыми они отличаются от здоровых, а значит, для каждой нужен таргетный, нацеленный именно на нее препарат, который будет связываться с конкретным рецептором и блокировать больную клетку, не трогая живых, объяснила специалист.Однако можно двигаться дальше в выбранном направлении, создавая все новые и новые конъюгаты. Пока севастопольским ученым и их питерским коллегам удалось добиться успешных результатов в процессе разработки ДНК-аптамеров для борьбы с клетками женских видов рака – молочной железы и шейки матки. Эксперименты проводят на мышах.Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" прошла на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцина от рака избавила первого пациента от метастазов – академик Гинцбург Аналогов нет: что создают в России в сфере здравоохранения В Крыму откроют инновационный протезно-реабилитационный центр для бойцов СВО
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рак, севастополь, новости севастополя, медицина, севастопольский государственный университет (севгу), крым, новости крыма
Три в одном: в Севастополе разрабатывают уникальный препарат для лечения рака
В Севастополе разрабатывают уникальный препарат для диагностики и лечения рака
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые разрабатывают уникальные молекулы – ДНК-аптамеры "три в одном" для визуализации, захвата и уничтожения раковых клеток. О работе над новым препаратом против онкологии корреспонденту РИА Новости Крым рассказала ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Биоресурсный потенциал приморской территории" Севастопольского государственного университета (СевГУ), кандидат физико-математических наук Анастасия Лантушенко.
По словам Лантушенко, так называемый конъюгат – препарат для лечения рака в виде специальной гибридной молекулы ДНК ученые СевГУ разрабатывают совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом в рамках гранта Российского научного фонда.
С одной стороны, такая работа не полностью инновационная – этим занимаются в мире, отмечает Лантушенко. С другой, этот препарат по-своему уникален.
"Наша "фишка" в том, что этот конъюгат "переключается" только в тех тканях, которые закисленные, а это свойство раковых. То есть он принимает в них активную конформацию (пространственное расположение – ред.) и неактивен в здоровых", – рассказала Лантушенко на полях конференции "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" в Севастополе.
Ученый называет новый препарат "три в одном" за то, что с его помощью борьба с раковыми клетками ведется в комплексе.
"То есть это и таргет – ключик, который ищет "замочек", то есть это наведение на цель. На нем же "прилеплен" противоопухолевый антибиотик, который убивает раковые клетки. Плюс там же есть контрастный препарат, который в МРТ визуализирует проблему. То есть это визуализация, связывание и лечение – три в одном", – уточнила Лантушенко.
По ее словам, изобрести препарат "от всех раков" невозможно, поскольку подтипов рака – тысячи. У любой раковой клетки тысячи рецепторов, которыми они отличаются от здоровых, а значит, для каждой нужен таргетный, нацеленный именно на нее препарат, который будет связываться с конкретным рецептором и блокировать больную клетку, не трогая живых, объяснила специалист.
Однако можно двигаться дальше в выбранном направлении, создавая все новые и новые конъюгаты. Пока севастопольским ученым и их питерским коллегам удалось добиться успешных результатов в процессе разработки ДНК-аптамеров для борьбы с клетками женских видов рака – молочной железы и шейки матки. Эксперименты проводят на мышах.
"В рамках гранта РНФ мы должны разработать молекулу и испытать ее на животных. Испытание на человеке не идет – этим занимаются только единицы наших федеральных исследовательских центров, которые могут себе позволить и доклинические и клинические исследования", – заключила Лантушенко.
Конференция "Наука, клиническая практика и технологии здоровьесбережения" прошла на базе Севастопольского государственного университета. Мероприятие проходит при участии специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Минздрава РФ и ведущих медицинских и научных организаций. Ключевые темы – современные технологии диагностики и лечения, медицинская наука и инновации, развитие медицинской реабилитации и медицины здорового долголетия, а также медицинское образование и междисциплинарное взаимодействие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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