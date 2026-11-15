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Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение
Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение
Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов, так как несут код национальной идентичности и государственности России. Таким мнением в эфире... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T17:44
2026-11-15T17:44
гост
сергей минчик
еда
россия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов, так как несут код национальной идентичности и государственности России. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доцент кафедры журналистики Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского, кандидат филологических наук, доцент Сергей Минчик, комментируя введение ГОСТ на отечественную кухню."Я считаю, что если кухня — это творчество, то, конечно, стандарты должны быть, потому что творчество — это часть культуры. И национальная кухня любой страны — это тоже часть национальной культуры. А раз уж мы в продолжение долгого времени говорим о культурном суверенитете России, о том, что этот суверенитет нужно пропагандировать и защищать, то культуру русскую нужно защищать во всех ее проявлениях", - отметил он.Национальная кухня, добавил гость эфира, является такой же гранью русской богатой, многообразной культуры, как и литература, журналистика, разные виды искусства и наука.Вопрос сохранения русских традиций, в том числе и в приготовлении пищи, в данное время стоит особенно остро, так как, считает эксперт, современное общество на грани утраты человеческих ценностей."Люди перестали видеть разницу между красивым и безобразным, между правильным и неправильным, между добром и злом. Потому что пропал стандарт, и в какой-то момент людей перестали воспитывать. Это произошло, когда не стало советской системы, и в школах образовательный процесс стал преобладать над воспитательным. В последние годы наметились сдвиги в положительную сторону - мы возвращаемся к прежним моделям воспитания человека, потому что в какой-то момент у нас безобразное стало стилем, жизнь без правил стала нормой", - обратил внимание спикер.Все эти процессы повлияли и на традиционную, стандартную русскую кухню, добавил он."Если мы отклонимся от стандарта, а он должен быть, в какой-то момент, мы будем воспринимать помои, как произведение кулинарного мастерства. Так быть не должно!", - подчеркнул Сергей Минчик.Еда, напомнил гость эфира, - одна из базовых потребностей, необходимость человека в утолении собственного голода, но это и то, что определяет нас и нашу индивидуальность."Мы когда говорим о том, что нечто впитывается в нас с молоком матери, тоже по факту говорим о еде, потому что еда - очень важный в каком-то смысле носитель информации", - обозначил он.Именно для того, чтобы сохранить национальную идентичность русского народа и был введен ГОСТ на отечественную кухню, уверен специалист."В ГОСТе ничего обязательного нет. Речь идет о рекомендациях, о некоем стандарте. Дело в широком смысле этого слова. Действительно, в традиционных ценностях. И когда мы говорим о том, что свобода творчества должна приветствоваться в самых разных видах этого творчества, я все-таки считаю, что традиции, хотя бы на уровне какого-то стандарта, должны быть", - заключил доцент института КФУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России начал действовать ГОСТ на борщ и компотБлины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"В Крыму приняли манифест местной кухни
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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60
гост, сергей минчик, еда, россия, мнения
Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов - мнение

В стандартах русской кухни заложен культурный код и суверенитет России - мнение

17:44 15.11.2026
 
© РИА Новости . М. Анфингер / Перейти в фотобанкРусская кухня
Русская кухня - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . М. Анфингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Традиции русской кухни нуждаются в сохранении в виде стандартов, так как несут код национальной идентичности и государственности России. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился доцент кафедры журналистики Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. Вернадского, кандидат филологических наук, доцент Сергей Минчик, комментируя введение ГОСТ на отечественную кухню.
"Я считаю, что если кухня — это творчество, то, конечно, стандарты должны быть, потому что творчество — это часть культуры. И национальная кухня любой страны — это тоже часть национальной культуры. А раз уж мы в продолжение долгого времени говорим о культурном суверенитете России, о том, что этот суверенитет нужно пропагандировать и защищать, то культуру русскую нужно защищать во всех ее проявлениях", - отметил он.
Национальная кухня, добавил гость эфира, является такой же гранью русской богатой, многообразной культуры, как и литература, журналистика, разные виды искусства и наука.
Вопрос сохранения русских традиций, в том числе и в приготовлении пищи, в данное время стоит особенно остро, так как, считает эксперт, современное общество на грани утраты человеческих ценностей.
"Люди перестали видеть разницу между красивым и безобразным, между правильным и неправильным, между добром и злом. Потому что пропал стандарт, и в какой-то момент людей перестали воспитывать. Это произошло, когда не стало советской системы, и в школах образовательный процесс стал преобладать над воспитательным. В последние годы наметились сдвиги в положительную сторону - мы возвращаемся к прежним моделям воспитания человека, потому что в какой-то момент у нас безобразное стало стилем, жизнь без правил стала нормой", - обратил внимание спикер.
Все эти процессы повлияли и на традиционную, стандартную русскую кухню, добавил он.
"Если мы отклонимся от стандарта, а он должен быть, в какой-то момент, мы будем воспринимать помои, как произведение кулинарного мастерства. Так быть не должно!", - подчеркнул Сергей Минчик.
Еда, напомнил гость эфира, - одна из базовых потребностей, необходимость человека в утолении собственного голода, но это и то, что определяет нас и нашу индивидуальность.
"Мы когда говорим о том, что нечто впитывается в нас с молоком матери, тоже по факту говорим о еде, потому что еда - очень важный в каком-то смысле носитель информации", - обозначил он.
Именно для того, чтобы сохранить национальную идентичность русского народа и был введен ГОСТ на отечественную кухню, уверен специалист.
"В ГОСТе ничего обязательного нет. Речь идет о рекомендациях, о некоем стандарте. Дело в широком смысле этого слова. Действительно, в традиционных ценностях. И когда мы говорим о том, что свобода творчества должна приветствоваться в самых разных видах этого творчества, я все-таки считаю, что традиции, хотя бы на уровне какого-то стандарта, должны быть", - заключил доцент института КФУ.
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