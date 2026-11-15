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Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму

Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму

Переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T18:45

2026-11-15T18:45

2026-11-15T18:45

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."На следующей неделе будут и просветления, и падение температур. Осень есть осень, тем более уже ее финал по календарю", - заметил он.Понедельник начнется с отличных метеоусловий, прогнозирует синоптик. Погода будет антициклональная - миллион на миллион. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, с вероятностью заморозков до -1, поэтому на дорогах может образоваться гололедица."Я не думаю, что подстилающая поверхность к этому моменту высохнет. Днем, в лучшем случае, прогрев воздуха составит до +7…+10 градусов, в условиях вполне солнечной и относительно комфортной погоды", - уведомил специалист.Большую часть вторника, считает Тишковец, ситуация будет похожая - антициклон подставит свое западное крыло, и будет переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+3 градуса и днем чуть потеплее за счет южных ветров, порядка +10…+13 градусов."Ну, а со среды начнется постепенное ухудшение погодных условий, связанное с влиянием очередного североатлантического циклона. Он, правда, пройдет теплым фронтом, поэтому будет сопровождаться ростом температурных показателей. В ночь на среду +5…+8 градусов, местами где-то заморосит дождь. В дневные часы можно рассчитывать уже на +13…+16 градусов. И тоже не обойдется без короткого дождя", - прогнозирует метеоролог.Очень ненастным будет четверг, предупредил эксперт.Ну и дальше, заключил Евгений Тишковец, до конца недели по ночам воздух будет охлаждаться до +6…+11 градусов, а днем до +10…+15, может быть +11…+16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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