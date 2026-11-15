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Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
Переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T18:45
2026-11-15T18:45
2026-11-15T18:45
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."На следующей неделе будут и просветления, и падение температур. Осень есть осень, тем более уже ее финал по календарю", - заметил он.Понедельник начнется с отличных метеоусловий, прогнозирует синоптик. Погода будет антициклональная - миллион на миллион. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, с вероятностью заморозков до -1, поэтому на дорогах может образоваться гололедица."Я не думаю, что подстилающая поверхность к этому моменту высохнет. Днем, в лучшем случае, прогрев воздуха составит до +7…+10 градусов, в условиях вполне солнечной и относительно комфортной погоды", - уведомил специалист.Большую часть вторника, считает Тишковец, ситуация будет похожая - антициклон подставит свое западное крыло, и будет переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+3 градуса и днем чуть потеплее за счет южных ветров, порядка +10…+13 градусов."Ну, а со среды начнется постепенное ухудшение погодных условий, связанное с влиянием очередного североатлантического циклона. Он, правда, пройдет теплым фронтом, поэтому будет сопровождаться ростом температурных показателей. В ночь на среду +5…+8 градусов, местами где-то заморосит дождь. В дневные часы можно рассчитывать уже на +13…+16 градусов. И тоже не обойдется без короткого дождя", - прогнозирует метеоролог.Очень ненастным будет четверг, предупредил эксперт.Ну и дальше, заключил Евгений Тишковец, до конца недели по ночам воздух будет охлаждаться до +6…+11 градусов, а днем до +10…+15, может быть +11…+16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Солнечную погоду сменят ливни: метеопрогноз на неделю в Крыму
Антициклон в Крыме на неделе сменится ливнями
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым
. Переменчивые погодные условия ждут Крым в предстоящую семидневку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе будут и просветления, и падение температур. Осень есть осень, тем более уже ее финал по календарю", - заметил он.
Понедельник начнется с отличных метеоусловий, прогнозирует синоптик. Погода будет антициклональная - миллион на миллион. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, с вероятностью заморозков до -1, поэтому на дорогах может образоваться гололедица.
"Я не думаю, что подстилающая поверхность к этому моменту высохнет. Днем, в лучшем случае, прогрев воздуха составит до +7…+10 градусов, в условиях вполне солнечной и относительно комфортной погоды", - уведомил специалист.
Большую часть вторника, считает Тишковец, ситуация будет похожая - антициклон подставит свое западное крыло, и будет переменная облачность, без осадков. Ночью 0…+3 градуса и днем чуть потеплее за счет южных ветров, порядка +10…+13 градусов.
"Ну, а со среды начнется постепенное ухудшение погодных условий, связанное с влиянием очередного североатлантического циклона. Он, правда, пройдет теплым фронтом, поэтому будет сопровождаться ростом температурных показателей. В ночь на среду +5…+8 градусов, местами где-то заморосит дождь. В дневные часы можно рассчитывать уже на +13…+16 градусов. И тоже не обойдется без короткого дождя", - прогнозирует метеоролог.
Очень ненастным будет четверг, предупредил эксперт.
"Здесь образуется фронт окклюзии, фронт смыкания, когда теплый воздух схлестывается с холодным. Соответственно, в течение суток температура воздуха будет однообразная от +12 до +15 градусов. При этом будет лить как из ведра, а вернее, как из трех ведер дождевой воды, и это не метафора, а практически метеорологическая точность. Порядка 33 литров воды на каждый квадратный метр выльется на крымскую землю, при месячной норме в 44 миллиметра", - подчеркнул он.
Ну и дальше, заключил Евгений Тишковец, до конца недели по ночам воздух будет охлаждаться до +6…+11 градусов, а днем до +10…+15, может быть +11…+16.
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