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Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
Ситуация со светом в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
В воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T10:20
2026-11-15T10:20
2026-11-15T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Уточняется, что в результате нарушения обесточены потребители сел Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое, Танковое и Сирень.Вместе с тем, несколько населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии, сообщили в "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Городской округ Ялта. Населенные пункты частично: Кореиз, Гаспра", - говорится в сообщении.Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.По информации Сакского РЭС, введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа (микрорайон Химпоселка, улица Строительная, частично улицы Ленина и Курортная, микрорайон ж/д вокзала). Энергетики продолжают работы по ремонту и восстановлению сетей энергоснабжения.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3".Также 14 ноября сообщалось, что 15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма остались без света.Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
Ситуация со светом в Крыму и Севастополе утром 15 ноября
10:20 15.11.2026 (обновлено: 10:31 15.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение. Без света остались три населенных пункта под Севастополем. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В 08:50 15 ноября произошло технологическое нарушение в электрических сетях Бахчисарайского РЭСа", - сообщили в "Севастопольэнерго".
Уточняется, что в результате нарушения обесточены потребители сел Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое, Танковое и Сирень.
Вместе с тем, несколько населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии, сообщили в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Городской округ Ялта. Населенные пункты частично: Кореиз, Гаспра", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
По информации Сакского РЭС, введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа (микрорайон Химпоселка, улица Строительная, частично улицы Ленина и Курортная, микрорайон ж/д вокзала). Энергетики продолжают работы по ремонту и восстановлению сетей энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в Севастополе был введен
режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "3 через 3".
Также 14 ноября сообщалось, что 15 населенных пунктов Красноперекопского района Крыма остались
без света.
Ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил
, что работа по стабилизации энергоснабжения Крыма ведется круглосуточно и под контролем федеральных и региональных властей, есть надежда, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.
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