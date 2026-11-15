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Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
Шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T14:58
2026-11-15T14:58
2026-11-15T14:58
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов городского округа Ялта частично остались без электроснабжения из-за аварии, сообщили в "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Ранее сообщалось, что в воскресенье утром из-за аварии без света остались Кореиз, Гаспра. Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для Севастополя. Введен график подачи света "2 через 6".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Шесть населенных пунктов на ЮБК остались без света
Без света остались шесть населенных пунктов Большой Ялты