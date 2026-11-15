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Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института... РИА Новости Крым, 15.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Конкурс двенадцать лет проводится на площадке Госдумы, а в этом году главная награда впервые вручалась в Сколковском институте науки и технологий — он отмечает 15-летие.Десятиклассница лицея-предуниверсария СевГУ Варвара Иващенко представила работу "Система активного подводного позиционирования для водолаза и ТНПА". Проект сочетает гидроакустическую навигацию с высокоскоростной передачей видео и телеметрии по оптоволоконному кабелю с положительной плавучестью и защитой от обледенения. В систему интегрирована нейросеть, которая в реальном времени анализирует данные с датчиков, снижает погрешности и помогает оператору вовремя распознавать опасности, отметил Развожаев.А ученик 11-го класса лицея-предуниверсария СевГУ Никита Игнашев разработал "Автономный робот с алгоритмом локальной навигации". Работа решает проблему невозможности использовать спутниковую навигацию в приграничных регионах из-за подавления сигналов.Михаил Развожаев добавил, что в этом году ребята также получили золотые медали на Салоне изобретений и инноваций "Новое время" и на 28-й Международной выставке идей, инноваций и творчества "Иност Младих-2026".Ранее в Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажерВ Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников
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4.7
96
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образование в крыму и севастополе, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма
Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе

Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса на площадке Сколтеха

11:01 15.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВарвара Иващенко и Никита Игнаше
Варвара Иващенко и Никита Игнаше
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Конкурс двенадцать лет проводится на площадке Госдумы, а в этом году главная награда впервые вручалась в Сколковском институте науки и технологий — он отмечает 15-летие.
"В финале было представлено более 450 работ из 76 регионов. Воспитанники Малой академии наук Севастополя вошли в число призеров", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
Десятиклассница лицея-предуниверсария СевГУ Варвара Иващенко представила работу "Система активного подводного позиционирования для водолаза и ТНПА". Проект сочетает гидроакустическую навигацию с высокоскоростной передачей видео и телеметрии по оптоволоконному кабелю с положительной плавучестью и защитой от обледенения. В систему интегрирована нейросеть, которая в реальном времени анализирует данные с датчиков, снижает погрешности и помогает оператору вовремя распознавать опасности, отметил Развожаев.
А ученик 11-го класса лицея-предуниверсария СевГУ Никита Игнашев разработал "Автономный робот с алгоритмом локальной навигации". Работа решает проблему невозможности использовать спутниковую навигацию в приграничных регионах из-за подавления сигналов.
Михаил Развожаев добавил, что в этом году ребята также получили золотые медали на Салоне изобретений и инноваций "Новое время" и на 28-й Международной выставке идей, инноваций и творчества "Иност Младих-2026".
Ранее в Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек.
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