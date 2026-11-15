https://crimea.ria.ru/20261115/sevastopolskie-shkolniki-stali-prizerami-konkursa-v-skoltekhe-1161065330.html

Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе

Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе

Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T11:01

2026-11-15T11:01

2026-11-15T11:01

образование в крыму и севастополе

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

крым

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/0f/1161065211_0:0:595:335_1920x0_80_0_0_727760758af4251cc36b6d18ad417d8b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Севастопольские школьники стали призерами всероссийского конкурса "Юные техники и инновационные лидеры", который проводился на площадке Сколковского института науки и технологий, поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Конкурс двенадцать лет проводится на площадке Госдумы, а в этом году главная награда впервые вручалась в Сколковском институте науки и технологий — он отмечает 15-летие.Десятиклассница лицея-предуниверсария СевГУ Варвара Иващенко представила работу "Система активного подводного позиционирования для водолаза и ТНПА". Проект сочетает гидроакустическую навигацию с высокоскоростной передачей видео и телеметрии по оптоволоконному кабелю с положительной плавучестью и защитой от обледенения. В систему интегрирована нейросеть, которая в реальном времени анализирует данные с датчиков, снижает погрешности и помогает оператору вовремя распознавать опасности, отметил Развожаев.А ученик 11-го класса лицея-предуниверсария СевГУ Никита Игнашев разработал "Автономный робот с алгоритмом локальной навигации". Работа решает проблему невозможности использовать спутниковую навигацию в приграничных регионах из-за подавления сигналов.Михаил Развожаев добавил, что в этом году ребята также получили золотые медали на Салоне изобретений и инноваций "Новое время" и на 28-й Международной выставке идей, инноваций и творчества "Иност Младих-2026".Ранее в Севастополе назначили стипендии школьникам, студентам, аспирантам и молодым ученым. Всего выплаты будут получать 100 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в Крыму школа креативных индустрий откроется в 2027 году"Большие вызовы": школьница из Севастополя создала кибер-тренажерВ Крыму появился Центр олимпиадной подготовки школьников

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма