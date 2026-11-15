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Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны, сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T12:04
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новости севастополя
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михаил развожаев
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В 11:20 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьДрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии
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Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны

В Севастополе отразили атаку ВСУ — сбит один дрон над морем в районе Северной стороны

12:04 15.11.2026 (обновлено: 12:10 15.11.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В 11:20 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали один БПЛА над морем в районе Северной стороны", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.
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Заголовок открываемого материала
12:04Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
11:4216 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
11:34Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
11:20В Севастополе воздушная тревога
11:01Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
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10:20Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
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09:50Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
09:41Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
09:15Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
09:10В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"
09:02533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
08:53Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье
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