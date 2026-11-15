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Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны

Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны

В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны, сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T12:04

2026-11-15T12:04

2026-11-15T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе отражали атаку ВСУ. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбит один вражеский беспилотник в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.В 11:20 в Севастополе была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до 11:30.Он уточнил, что никто из людей не пострадал. Также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЧисло пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьДрон атаковал судно в Черном море у берегов Румынии

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2026

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