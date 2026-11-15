https://crimea.ria.ru/20261115/poyavilis-kadry-spaseniya-zhiteley-konstantinovki-1161071248.html

Появились кадры спасения жителей Константиновки

Появились кадры спасения жителей Константиновки - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Появились кадры спасения жителей Константиновки

Бойцы мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ успешно провели операцию по спасению мирных жителей Константиновки. Кадрами спасения поделился глава... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны РФ успешно провели операцию по спасению мирных жителей Константиновки. Кадрами спасения поделился глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет РИА Новости.Эвакуация проходила в крайне сложных условиях, украинские операторы БПЛА целенаправленно пытались атаковать безоружных гражданских, чтобы сорвать операцию. Но благодаря российским военнослужащим спасенные жители находятся на безопасной территории, рассказал Кадыров.Третьего июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила город. Его освобождение открывает прямую дорогу к Славянску и Краматорску.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность такой миссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вас можно убивать": что рассказали жители Константиновки о боевиках ВСУЧто показало взятие Константиновки армией России – военный эксперт

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"Север-Ахмат" эвакуирует мирных жителей с окраин Константиновки Еще шесть мирных жителей, остававшихся на окраинах Константиновки в ДНР, эвакуированы бойцами 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат", действующего в составе "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости начальник штаба полка с позывным Заря. 2026-11-15T20:14 true PT1M23S

Эвакуированный: остающимся в Константиновке жителям будет сложно пережить там зиму Остающимся в Константиновке мирным жителям будет трудно пережить зиму из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ, голода, отсутствия лекарств и холодов, рассказали РИА Новости спасенные российскими бойцами люди. 2026-11-15T20:14 true PT1M06S

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новости сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, видео