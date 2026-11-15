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Под Севастополем без света остались три населенных пункта
Под Севастополем без света остались три населенных пункта - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Под Севастополем без света остались три населенных пункта
Вечером воскресенья три населенных пункта под Севастополем остались без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T22:27
2026-11-15T22:27
2026-11-15T22:27
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вечером воскресенья три населенных пункта под Севастополем остались без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".Отмечается, что света не будет три часа.В воскресенье вечером в Крымубыли введены ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет.В воскресенье днем часть Ялты, Кореиз и Гурзуф, и еще шесть населенных пунктов осталась без света из-за аварии.Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Под Севастополем без света остались три населенных пункта
Три населенных пункта под Севастополем обесточены
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Вечером воскресенья три населенных пункта под Севастополем остались без электроснабжения. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"В 21:50 по графику временного ограничения электроснабжения Бахчисарайского района отключены потребители сел Верхнесадовое, Пироговка, Фронтовое", - говорится в сообщении.
Отмечается, что света не будет три часа.
В воскресенье вечером в Крымубыли введены
ограничения подаваемой мощности электроэнергии. В связи с этим в населенных пунктах республики временно отключают свет.
В воскресенье днем часть Ялты
, Кореиз и Гурзуф
, и еще шесть
населенных пунктов осталась без света из-за аварии.
Также по информации Сакского РЭС, были введены ограничения электроэнергии, ориентировочно на три часа. На электрических сетях Бахчисарайского района электрических сетей (РЭС) произошло технологическое нарушение.
Вместе с тем, в Севастополе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения для города. По команде ЧРДУ в регионе уменьшена мощность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.