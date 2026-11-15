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Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем" - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"
Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем" - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"
В реестр, созданный благодаря проекту Российского исторического общества "Память под огнем", внесены объекты культурного наследия, которые были повреждены в... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T08:45
2026-11-15T08:35
крым
памятники
севастополь
удар всу по панораме "оборона севастополя"
культура
история
память
новые регионы россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В реестр, созданный благодаря проекту Российского исторического общества "Память под огнем", внесены объекты культурного наследия, которые были повреждены в результате военных действий на новых территориях, в Донбассе и в Севастополе. О проекте в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры основ российской государственности КФУ им. Вернадского Александр Манаев.На сегодняшний день, по его данным, в базу внесены уже порядка 300-500 объектов. Большинство из них находятся на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того – в Курской, Белгородской и Тверской областях. В последней - более 40 объектов находятся в городе Торопец, который пострадал в Тверской области в 2024 году. Также в списке памятники Херсонской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской и в Запорожской областей.Проект "Память под огнем", считает собеседник, мониторинговый и цель его – сформировать первоначальный информационный ресурс. Идея эта не нова и в истории существуют ее яркие аналогии."Полотно Рубо пострадало в ходе второй обороны Севастополя, и в 1942 году на одном из последних транспортов, которые уходили из Севастополя, оно было вывезено, с повреждениями, с подпалинами, и потом восстанавливалось после войны. То есть это такой показательный момент. Сейчас мы опять видим эту же проблему. И опять полотно Рубо в центре внимания. С этой инициативой изначально выступило Всероссийское общество охраны памятников, и она базировалась на той истории сохранения объектов культурного наследия, которая была заложена еще в годы Великой Отечественной войны", - привел пример ученый.Суть работы не изменилась, однако добавились современные технические возможности, обратил внимание он. На первом этапе по памятнику собирается информация, что есть в наличии - какие паспорта, архивные фотографии. Дальше следует анализ материалов по открытым источникам. Все это идет в банк данных. И третий момент – это космические снимки, которые позволяют увидеть объект визуально, как он пострадал, частично или полностью разрушен, и по снимкам подтвердить эту информацию."Все наши наработки последних лет в разных отраслях, гуманитарных и технических наук, междисциплинарные связи, очень активно сплелись. И на самом деле разные абсолютно структуры, разные институты работают в этом направлении. И наверное, поэтому такая слаженная работа и понимание ее важности, дает свой результат", - считает Александр Манаев.В 1954 году, была заключена Гаагская конвенция, в которой все мировые державы согласились с тем, что, даже если ведутся какие-то военные действия, то объекты культурного наследия страдать не должны. То есть нельзя повреждать и уничтожать их, потому что для всех понятно, что памятники являются общечеловеческой ценностью. Спикер подчеркнул, что главное в том, что наши объекты культурного наследия - это достояние нашего народа и нашей культуры, а охрана их - это забота о будущем, забота о нашей исторической памяти."Каждый объект сам по себе, любой объект, который есть в этом списке, он важен, ценен, связан с каким-то событием, с историей, с человеком", - заключил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымКогда в Панораме Севастополя начнут восстановительные работы и что сделаютДворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие КрымаВ Польше уничтожили почти все советские памятники
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РИА Новости Крым
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353
60
крым, памятники, севастополь, удар всу по панораме "оборона севастополя", культура, история, память, новые регионы россии, россия
Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"

Здание панорамы обороны Севастополя вошло в проект защиты памятников "Память под огнем"

08:45 15.11.2026
 
© Музей обороны СевастополяПанорама "Оборона Севастополя" после удара ВСУ
Панорама Оборона Севастополя после удара ВСУ
© Музей обороны Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В реестр, созданный благодаря проекту Российского исторического общества "Память под огнем", внесены объекты культурного наследия, которые были повреждены в результате военных действий на новых территориях, в Донбассе и в Севастополе. О проекте в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры основ российской государственности КФУ им. Вернадского Александр Манаев.
На сегодняшний день, по его данным, в базу внесены уже порядка 300-500 объектов. Большинство из них находятся на территории Донецкой Народной Республики. Кроме того – в Курской, Белгородской и Тверской областях. В последней - более 40 объектов находятся в городе Торопец, который пострадал в Тверской области в 2024 году. Также в списке памятники Херсонской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской и в Запорожской областей.
"Номинально объектов по Республике Крым в этом списке нет, но есть объект по городу Севастополю. Многие слышали о той беде, трагедии, которая случилась со зданием Севастопольской панорамы. В ходе обстрела там пострадало полотно Рубо и специалисты работают сейчас, определяя дальнейшие шаги, что с ним делать. Он также вошел в этот перечень", - обозначил Манаев.
Проект "Память под огнем", считает собеседник, мониторинговый и цель его – сформировать первоначальный информационный ресурс. Идея эта не нова и в истории существуют ее яркие аналогии.
"Полотно Рубо пострадало в ходе второй обороны Севастополя, и в 1942 году на одном из последних транспортов, которые уходили из Севастополя, оно было вывезено, с повреждениями, с подпалинами, и потом восстанавливалось после войны. То есть это такой показательный момент. Сейчас мы опять видим эту же проблему. И опять полотно Рубо в центре внимания. С этой инициативой изначально выступило Всероссийское общество охраны памятников, и она базировалась на той истории сохранения объектов культурного наследия, которая была заложена еще в годы Великой Отечественной войны", - привел пример ученый.
Суть работы не изменилась, однако добавились современные технические возможности, обратил внимание он. На первом этапе по памятнику собирается информация, что есть в наличии - какие паспорта, архивные фотографии. Дальше следует анализ материалов по открытым источникам. Все это идет в банк данных. И третий момент – это космические снимки, которые позволяют увидеть объект визуально, как он пострадал, частично или полностью разрушен, и по снимкам подтвердить эту информацию.
"Все наши наработки последних лет в разных отраслях, гуманитарных и технических наук, междисциплинарные связи, очень активно сплелись. И на самом деле разные абсолютно структуры, разные институты работают в этом направлении. И наверное, поэтому такая слаженная работа и понимание ее важности, дает свой результат", - считает Александр Манаев.
В 1954 году, была заключена Гаагская конвенция, в которой все мировые державы согласились с тем, что, даже если ведутся какие-то военные действия, то объекты культурного наследия страдать не должны. То есть нельзя повреждать и уничтожать их, потому что для всех понятно, что памятники являются общечеловеческой ценностью. Спикер подчеркнул, что главное в том, что наши объекты культурного наследия - это достояние нашего народа и нашей культуры, а охрана их - это забота о будущем, забота о нашей исторической памяти.
"Каждый объект сам по себе, любой объект, который есть в этом списке, он важен, ценен, связан с каким-то событием, с историей, с человеком", - заключил специалист.
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