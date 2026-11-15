https://crimea.ria.ru/20261115/osoznannyy-patriotizm-kak-vospityvayut-molodezh-v-krymu-1160947421.html

Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму

Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Осознанный патриотизм: как воспитывают молодежь в Крыму

Молодежная политика в Республике Крым успешно реализуется, основное направление - воспитание осознанного патриотизма у молодежи. Об этом в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T20:55

2026-11-15T20:55

2026-11-15T20:55

общество

молодежь

патриотическое воспитание

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государственный совет рк (госсовет)

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Молодежная политика в Республике Крым успешно реализуется, основное направление - воспитание осознанного патриотизма у молодежи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Госкомитет молодежной политики Крыма, по информации его председателя, системно работает с органами исполнительной власти."Форматов наших мероприятий, безусловно, огромное множество, в последние два года направление их определенно изменилось. Я не говорю о том, что раньше у нас было больш развлекательных форматов мероприятий, но основная наша задача на сегодняшний момент – это воспитание осознанного патриотизма", - пояснил Алексей Зинченко.Комитет сотрудничает с ДОСААФом, который тоже реализует молодежную политику, а также с Юнармией и "Движением первых", в числе многих других организаций."Ключевой нашей задачей является донесение до молодого человека основного смыслового вектора, что он хочет жить, работать, развиваться, создавать свою семью в России, в Крыму, чтобы затем здесь, в том числе, учились и образовывались и его дети", - разъяснил он.Форматы работы ведомства, по словам гостя студии, также различны и основаны на интересах определенных категорий молодых людей."До конца года наша повестка максимально насыщенна мероприятиями. Впереди у нас ежегодный форум, который объединит всех, кто занимается развитием добровольчества – "Доброслет". Будет форум сельской молодежи "Серп и молодость", который мы проводим ежегодно, но в этом году он будет направлен на молодых муниципальных служащих села в возрасте до 35 лет. В конце ноября у нас форум, направленный на обучение распознаванию недостоверной информации в сети Интернет "Сила в правде", а также - объединяющее мероприятие для всех, кто занимается патриотическим воспитанием – "Крым. Патриот форум"", - поделился Зинченко.Продолжится работа по проектам 2025 года, добавил он, а именно проект "Кадры Крым", который направлен на выпускников высших учебных заведений, чьим первым местом работы станут органы государственной власти после прохождения производственных практик и стажировок. А также проект "Крымский вектор", направленный на повышение эффективности и профессиональных компетенций уже действующих молодых сотрудников органов государственной и муниципальной сферы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Родная гавань" - что за проект и на кого рассчитанКак Депутаты Госдумы России от Крыма реализуют молодежную политикуДостучаться: кто поможет спасти детей от вербовки – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, молодежь, патриотическое воспитание, алексей зинченко, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко