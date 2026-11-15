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Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым

Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым

38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T12:41

2026-11-15T12:41

2026-11-15T12:41

инфографика

буран

космос

ссср

история

визуал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур). Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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буран, космос, ссср, история, визуал