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Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261115/obognat-shattl-polet-burana-v-infografike-ria-novosti-krym-1150938697.html
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T12:41
2026-11-15T12:41
инфографика
буран
космос
ссср
история
визуал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур). Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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буран, космос, ссср, история, визуал
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым

Исторический полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым

12:41 15.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанкПриземление орбитального корабля "Буран" на космодроме Байконур
Приземление орбитального корабля Буран на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Александр Моклецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".
Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур).
Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.
Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым.
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Орбитальный корабль Буран - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
11:42
16 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
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