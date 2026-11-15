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Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия". РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T12:41
2026-11-15T12:41
2026-11-15T12:41
инфографика
буран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур). Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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буран, космос, ссср, история, визуал
Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
Исторический полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. 38 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок "Буран". На орбиту его вывела ракета "Энергия".
Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых "Буран" совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме "Юбилейный" (Байконур).
Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.
Основные характеристики орбитального корабля – в инфографике РИА Новости Крым
.
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