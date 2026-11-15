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Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
За сутки потери украинской армии в результате действий российских группировок войск на всех фронтах СВО составили 1 120 боевиков. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T14:20
2026-11-15T14:20
2026-11-15T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. За сутки потери украинской армии в результате действий российских группировок войск на всех фронтах СВО составили 1 120 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 солдат, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 180 военных, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 боевиков, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Группировка ликвидирует бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю.Нанесено поражение формированиям и бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 30 солдат ВСУ и 19 автомобилей.Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах.Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1065 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами РоссииНаносят поражение и продолжают наступление: военные успехи России в зоне СВОРоссийские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина
Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
Новости СВО: Киев потерял за сутки еще 1120 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. За сутки потери украинской армии в результате действий российских группировок войск на всех фронтах СВО составили 1 120 боевиков. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в воскресенье.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады и штурмовые полки ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 150 военнослужащих, шесть автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили до 210 солдат, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 180 военных, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, орудие полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий. Нанесено поражение живой силе и технике в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 боевиков, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Группировка ликвидирует бригады и полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер и четыре автомобиля.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю.
Нанесено поражение формированиям и бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожены до 30 солдат ВСУ и 19 автомобилей.
Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1065 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили
автомобильную технику, вышку связи и топливный терминал ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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