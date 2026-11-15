https://crimea.ria.ru/20261115/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-noyabrya---chto-proizoshlo-za-noch-1161063248.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь

В ночь воскресенье, 15 ноября, в Крыму была объявлена беспилотная опасность, она действовала с 23.00 до 7.50. Над полуостровом отработаоа ПВО. В Севастополе... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T08:03

2026-11-15T08:03

2026-11-15T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ночь воскресенье, 15 ноября, в Крыму была объявлена беспилотная опасность, она действовала с 23.00 до 7.50. Над полуостровом отработаоа ПВО. В Севастополе тревогу не объявляли. Движение по Крымскому мосту перекрыли в 3.46, мост остается перекрытым, сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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