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Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь
Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь
В ночь воскресенье, 15 ноября, в Крыму была объявлена беспилотная опасность, она действовала с 23.00 до 7.50. Над полуостровом отработаоа ПВО. В Севастополе... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T08:03
2026-11-15T08:03
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севастополь
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крымский мост
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ночь воскресенье, 15 ноября, в Крыму была объявлена беспилотная опасность, она действовала с 23.00 до 7.50. Над полуостровом отработаоа ПВО. В Севастополе тревогу не объявляли. Движение по Крымскому мосту перекрыли в 3.46, мост остается перекрытым, сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, атаки всу на крым
Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября

08:03 15.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта. Поздняя осень
Ялта. Поздняя осень - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В ночь воскресенье, 15 ноября, в Крыму была объявлена беспилотная опасность, она действовала с 23.00 до 7.50. Над полуостровом отработаоа ПВО. В Севастополе тревогу не объявляли. Движение по Крымскому мосту перекрыли в 3.46, мост остается перекрытым, сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ в Республике Крым! В центральных районах Республики Крым работает ПВО," – предупредили в сообщении официального канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК* в начале второго ночи.
Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии в Крыму действуют ограничения электроснабжения, информирует "Крымэнерго". Подача электроэнергии осуществляется по технологической возможности. Для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Заголовок открываемого материала
08:34Крымский мост открыт
08:03Новости Крыма и Севастополя на утро 15 ноября - что произошло за ночь
07:50Атака ВСУ на Таганрог: что известно
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