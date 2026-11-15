https://crimea.ria.ru/20261115/novinka-interera-ili-skrytaya-opasnost---kak-ispolzovat-biokamin-1160963859.html

Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин

Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Новинка интерьера или скрытая опасность - как использовать биокамин

Биокамины создают в доме атмосферу праздничного уюта и тепла, но могут стать и причиной пожара. Подобный предмет интерьера эксплуатировался неправильно и, по... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T19:51

2026-11-15T19:51

2026-11-15T19:51

безопасность

совет эксперта

пожар

общество

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111703/90/1117039096_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_231a348a519117c81ae06f96c024c67b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Биокамины создают в доме атмосферу праздничного уюта и тепла, но могут стать и причиной пожара. Подобный предмет интерьера эксплуатировался неправильно и, по предварительным данным, привел к пожару в квартире двукратной олимпийской чемпионки, синхронистки Марии Шурочкиной. О том, как безопасно пользоваться биокамином, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий эксперт "Научно-производственная компания – Фонд Пожарной Безопасности" Константин Кузнецов."В моем понимании, они достаточно безопасны. Смысл их примерно похож на устройство обычной свечи – то есть там сгорают пары жидкости, которая наливается в специальный резервуар и через небольшие форсунки, испаряясь, создает эффект колышущегося пламени. Температура сгорания этой жидкости невысока, и выделение тепла при таком сгорании тоже не очень существенно. Но любая легковоспламеняющаяся горючая жидкость опасна при неправильной эксплуатации, хотя устройство камина чрезвычайно простое", - отметил он.Обычно конструкция биокамина предполагает наличие защитного стекла, которое по мнению Константина Кузнецова, никогда не бывает лишним."Оно создает определенный оптический эффект и направлено на более интересные интерьерные решения. Но и без защитного стекла устройство не представляет из себя существенной опасности, потому что количество горючей жидкости внутри очень невелико - даже в большом камине это считанные миллилитры. Никаких больших горючих нагрузок это устройство не несет", - уверен он.Другое дело, если эту жидкость наливать в уже горящий камин, обратил внимание собеседник."Любая легковоспламеняющаяся горючая жидкость опасна при эксплуатации, особенно вблизи открытого пламени и любое устройство, использующее открытое пламя, является потенциально опасным! Я назвал безопасным только устройство биокамина, а не то, что может с ним сделать не очень опытный, не очень умелый человек. К тому же, если, например, на биокамин упадет что-то легковоспламеняющееся - край платья или штора, или рядом будет распылен аэрозоль - возникнет пожар", - предостерег он.Константин Кузнецов также напомнил, что обо всех правилах использования данного предмета интерьера, сказано в инструкции, которая обязательно к нему прилагается."Там написано, что вблизи этого камина нельзя располагать ничего, что могло бы быть подвержено возгоранию. Поэтому я думаю, что на расстоянии более одного метра от камина может находится, например, елка или другие украшения, а ближе одного метра ничего располагать не стоит", - обозначил эксперт.Также недопустимо разливать в непосредственной близи от открытого огня крепкий алкоголь, добавил он, потому что он тоже является легковоспламеняющейся горючей жидкостью и может послужить причиной пожара.Опасным для человека, заметил собеседник, является и возгорание различного пластика, который наносит большой вред, выделяя множество токсичных и отравляющих веществ. Это касается и синтетических тканей."Очень опасными являются объекты, которые собирают пыль, например шторы, потому что сама пыль по себе чрезвычайно пожароопасна. Она имеет тенденцию не только возгораться, но и взрываться, когда скапливается в больших количествах. Также электроприборы, работа которых связана с выделением большого количества тепла - не стоит располагать близко к биокамину, чтобы не вызвать перегрева устройства и разгерметизацию контейнера с горючей жидкостью", - пояснил Кузнецов.Владельцам биокаминов надо учитывать, что устройство не предусмотрено для постоянной работы, поэтому пока они наслаждаются видом открытого огня, лучше находится с ним рядом, не оставляя прибор без присмотра, констатировал спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Перебои со светом: как спасти электроприборы от поломокЧем опасен масляный обогреватель — предостережение экспертаКак обогреть дом без отопления и света – советы эксперта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, совет эксперта, пожар, общество