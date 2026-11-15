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Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
В воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:41
2026-11-15T09:41
2026-11-15T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.Также в результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Сейчас на местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.Беляев отметил, что для обеспечения безопасного теплоснабжения энергетическая компания "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20:00.Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️. Также в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширилиАтака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, нижнекамск, происшествия, новости сво
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
Нижнекамск подвергся массовой атаке БПЛА – есть раненные