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Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
В воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T09:41
2026-11-15T09:41
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
нижнекамск
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.Также в результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Сейчас на местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.Беляев отметил, что для обеспечения безопасного теплоснабжения энергетическая компания "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20:00.Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️. Также в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на маркетплейсы: поддержку для пострадавшего бизнеса расширилиАтака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, нижнекамск, происшествия, новости сво
Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома

Нижнекамск подвергся массовой атаке БПЛА – есть раненные

09:41 15.11.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром Нижнекамск подвергся массовой и продолжительной атаке вражеских БПЛА. Поврежден многоквартирный дом, всех жильцов эвакуировали. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
"Повреждения получил многоквартирный жилой дом. Всех жильцов оперативно эвакуировали. К сожалению, есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал в своем канале в МАКС мэр Нижнекамска.
Также в результате атаки повреждения получили объекты промышленной зоны. Сейчас на местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
Беляев отметил, что для обеспечения безопасного теплоснабжения энергетическая компания "Татэнерго" временно отключило горячее водоснабжение до 20:00.
Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали Таганрог. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, четыре человека ранены из-за падения обломков БПЛА на их автомобили на трассе и АЗС️. Также в Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу,️ обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до Михайловки. Движение железнодорожного транспорта приостановлено.
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Атака на Ростов 80-ти дронов ВСУ: поврежден 21 пассажирский автобус
533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНижнекамскПроисшествияНовости СВО
 
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12:04Севастополь отразил атаку ВСУ — дрон сбит над морем в районе Северной стороны
11:4216 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
11:34Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
11:20В Севастополе воздушная тревога
11:01Севастопольские школьники стали призерами конкурса в Сколтехе
10:55Аттестация инструкторов подводного плавания – как пройти в Крыму
10:20Ситуация со светом в Крыму и Севастополе
10:13Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
09:50Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилось
09:41Нижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного дома
09:15Крымский мост сейчас - ситуация на 9 утра воскресенья
09:10В Севастополе ввели график подачи света "3 через 3"
09:02533 украинских дрона за ночь сбили над Крымом и другими регионами России
08:53Удары по Украине: что поражено в ночь на воскесенье
08:45Панорама обороны Севастополя вошла в проект защиты памятников "Память под огнем"
08:34Крымский мост открыт
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07:50Атака ВСУ на Таганрог: что известно
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