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Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций
Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций
Шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T13:20
2026-11-15T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, сообщили в полиции города.В МВД пояснили, что мошенники стали использовать регулярные отключения электроснабжения для обмана местных жителей. Аферисты размещают в сети фейковые объявления о продаже портативных электростанций.Товар людям так и не пришел. Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.Ранее в Крыму полиция раскрыла очередную топливную аферу – житель Раздольненского района лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизельное топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробностиХотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублейПриезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, новости севастополя, севастополь, крым, новости крыма, мошенничество
Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций

Мошенники стали обманывать севастопольцев на продаже портативных электростанций

13:20 15.11.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, сообщили в полиции города.
В МВД пояснили, что мошенники стали использовать регулярные отключения электроснабжения для обмана местных жителей. Аферисты размещают в сети фейковые объявления о продаже портативных электростанций.

"Всего за прошедшие двое суток в полицию города обратились шестеро местных жителей в возрасте от 32-х до 46-ти лет, которые нашли в телеграм-каналах и фейковых сайтах объявления о продаже портативных электростанций, перечислили неизвестным лжепродавцам от 61 до 105 тысяч рублей и стали ждать получения посылок", - рассказали в полиции.

Товар людям так и не пришел. Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.
Ранее в Крыму полиция раскрыла очередную топливную аферу – житель Раздольненского района лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизельное топливо.
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