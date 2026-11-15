https://crimea.ria.ru/20261115/moshenniki-obmanuli-shesterykh-sevastopoltsev-na-prodazhe-elektrostantsiy-1161067157.html

Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций

Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Мошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанций

Шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, сообщили в полиции города. РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T13:20

2026-11-15T13:20

2026-11-15T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Шесть жителей Севастополя стали жертвами лжепродавцов электростанций. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей, сообщили в полиции города.В МВД пояснили, что мошенники стали использовать регулярные отключения электроснабжения для обмана местных жителей. Аферисты размещают в сети фейковые объявления о продаже портативных электростанций.Товар людям так и не пришел. Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.Ранее в Крыму полиция раскрыла очередную топливную аферу – житель Раздольненского района лишился 135 тысяч рублей при попытке купить дизельное топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцы смогут возместить часть затрат на генераторы: подробностиХотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублейПриезжий в Севастополе продавал несуществующие талоны на топливо

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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