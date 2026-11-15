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Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде - РИА Новости Крым, 15.11.2026
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Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде
Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде
Молодежная сборная России по хоккею не сможет участвовать в чемпионате мира из-за позиции канадских властей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T21:17
2026-11-15T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Молодежная сборная России по хоккею не сможет участвовать в чемпионате мира из-за позиции канадских властей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).Отмечается, что после оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет принял решение, что Канада останется принимающей стороной, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.30 июля совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. 30 октября сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С флагом и гимном: российские спортсмены возвращаются на мировую аренуСборные России по хоккею и керлингу допущены до Универсиады 2027 годаWorld Boxing сняла ограничения с российских спортсменов
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спорт, хоккей, политика, россия, в мире, новости
Молодежная сборная России не будет участвовать на ЧМ в Канаде

Молодежная сборная России по хоккею не выступит на молодежном чемпионате мира в Канаде

21:17 15.11.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкХоккей. КХЛ.
Хоккей. КХЛ. - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Молодежная сборная России по хоккею не сможет участвовать в чемпионате мира из-за позиции канадских властей. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
"IIHF подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие на молодежном чемпионате мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после оценки возможности реализации альтернативных вариантов совет принял решение, что Канада останется принимающей стороной, а турнир пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.
30 июля совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил сборную России к играм чемпионата мира 2027 года. 30 октября сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям.
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