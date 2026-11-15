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Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение
Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение
Крыму необходимы свои заводы, производящие специализированную сельхозтехнику для отрасли виноградарства, а также комплектующие, от которых зависят виноделы... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T18:18
2026-11-15T18:18
2026-11-15T18:18
тимофей месеняшин
виноделие в крыму
производство в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходимы свои заводы, производящие специализированную сельхозтехнику для отрасли виноградарства, а также комплектующие, от которых зависят виноделы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По его словам, в Крыму в советское время были прекрасные заводы, которые выпускали специализированную сельхозтехнику, и сегодня следует задуматься над тем, чтобы восстановить такое производство, а также создавать новые.Также эксперт отметил важность подготовки кадров для отрасли."Обязательно нужно говорить о квалифицированных кадрах, которых в республике не хватает. Популярность и почет профессии виноградаря и винодела необходимо продолжать восстанавливать. В этом направлении делаются достаточно серьезные и уверенные шаги, но на сегодняшний момент недостаточно еще совокупного эффекта от этих мероприятий", – сказал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку Россия рекордно увеличит площади виноградников
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тимофей месеняшин, виноделие в крыму, производство в крыму, мнения, крым
Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение
Крым должен сам производить технику и комплектующие для виноградарей и виноделов – эксперт