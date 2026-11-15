https://crimea.ria.ru/20261115/krymu-nuzhny-svoi-zavody-selkhoztekhniki-dlya-vinogradarey-i-vinodelov--mnenie-1161040895.html

Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение

Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение - РИА Новости Крым, 15.11.2026

Крыму нужны свои заводы сельхозтехники для виноградарей и виноделов – мнение

Крыму необходимы свои заводы, производящие специализированную сельхозтехнику для отрасли виноградарства, а также комплектующие, от которых зависят виноделы... РИА Новости Крым, 15.11.2026

2026-11-15T18:18

2026-11-15T18:18

2026-11-15T18:18

тимофей месеняшин

виноделие в крыму

производство в крыму

мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крыму необходимы свои заводы, производящие специализированную сельхозтехнику для отрасли виноградарства, а также комплектующие, от которых зависят виноделы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин.По его словам, в Крыму в советское время были прекрасные заводы, которые выпускали специализированную сельхозтехнику, и сегодня следует задуматься над тем, чтобы восстановить такое производство, а также создавать новые.Также эксперт отметил важность подготовки кадров для отрасли."Обязательно нужно говорить о квалифицированных кадрах, которых в республике не хватает. Популярность и почет профессии виноградаря и винодела необходимо продолжать восстанавливать. В этом направлении делаются достаточно серьезные и уверенные шаги, но на сегодняшний момент недостаточно еще совокупного эффекта от этих мероприятий", – сказал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – эксперт В Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержку Россия рекордно увеличит площади виноградников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимофей месеняшин, виноделие в крыму, производство в крыму, мнения, крым