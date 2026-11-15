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Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку - РИА Новости Крым, 15.11.2026
Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
Крыму нужен миллион тонн урожая зерновых для обеспечения внутренних потребностей населения и курортного хозяйства. В остальном же внимание следует уделять... РИА Новости Крым, 15.11.2026
2026-11-15T10:13
2026-11-15T10:13
2026-11-15T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Крыму нужен миллион тонн урожая зерновых для обеспечения внутренних потребностей населения и курортного хозяйства. В остальном же внимание следует уделять овощам и техническим культурам, прежде всего эфиромасличным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал замдиректора по производству и внедрению инновационных разработок "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", кандидат биологических наук Денис Зубоченко.По его мнению, отойти в Крыму от понятия "рискованное земледелие" не получится из-за климатической зоны. Но сделать это направление эффективным и экономически выгодным – вполне возможно, если максимально адаптировать работу предприятий и фермерских хозяйств под условия и нужды республики.Он рекомендовал выращивать в регионе сорта твердой пшеницы в Крыму, овощные культуры и обращать внимание на эфиромасличную отрасль. По словам специалиста, эфиромасличная отрасль Крыма в последнее время активно развивается – производителей загружают заказами, а власти поддерживают субсидиями на покупку посадочного материала.Чему следует уделить больше внимания, так это парфюмерам – здесь необходимо дополнительное регулирование, считает Зубоченко."Наконец-то им, может, запретят пользоваться химией китайской, и мы пойдем в натуральный продукт, и он станет востребованный. Есть, конечно, проблематика с реализацией эфирного масла, причем его не настолько много, чтобы внутренний рынок его не потребил сегодня. Просто тут должны в парфюмерной отрасли правила игры установиться. Как в молочке: есть ценник "натуральное молоко", а есть "заменитель продукта". Два разных ценника – человек сам уже выбирает", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняют географию и структуру посевных площадей – что задумалиВ Крыму свыше 400 сельхозпроизводителей получат поддержкуВ Крыму в оборот вернули более 700 гектаров сельскохозяйственных земель
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крым, сельское хозяйство, мнения, зерно, урожай зерновых культур, урожай в крыму, овощи, эфиромасличные культуры, сельхозземли
Крыму нужен миллион тонн зерновых – на что делать ставку
Крыму для внутреннего рынка и туристов нужен миллион тонн зерновых –эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым
. Крыму нужен миллион тонн урожая зерновых для обеспечения внутренних потребностей населения и курортного хозяйства. В остальном же внимание следует уделять овощам и техническим культурам, прежде всего эфиромасличным. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал замдиректора по производству и внедрению инновационных разработок "Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма", кандидат биологических наук Денис Зубоченко.
По его мнению, отойти в Крыму от понятия "рискованное земледелие" не получится из-за климатической зоны. Но сделать это направление эффективным и экономически выгодным – вполне возможно, если максимально адаптировать работу предприятий и фермерских хозяйств под условия и нужды республики.
"Миллион тонн нам нужен так или иначе зерновых для обеспечения Крыма, курортного хозяйства. Вот это надо делать. А остальное у нас есть эфиромасличные культуры, технические", – сказал Зубоченко.
Он рекомендовал выращивать в регионе сорта твердой пшеницы в Крыму, овощные культуры и обращать внимание на эфиромасличную отрасль. По словам специалиста, эфиромасличная отрасль Крыма в последнее время активно развивается – производителей загружают заказами, а власти поддерживают субсидиями на покупку посадочного материала.
Чему следует уделить больше внимания, так это парфюмерам – здесь необходимо дополнительное регулирование, считает Зубоченко.
"Наконец-то им, может, запретят пользоваться химией китайской, и мы пойдем в натуральный продукт, и он станет востребованный. Есть, конечно, проблематика с реализацией эфирного масла, причем его не настолько много, чтобы внутренний рынок его не потребил сегодня. Просто тут должны в парфюмерной отрасли правила игры установиться. Как в молочке: есть ценник "натуральное молоко", а есть "заменитель продукта". Два разных ценника – человек сам уже выбирает", – заключил эксперт.
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